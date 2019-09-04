Расследования

Жителю Волгограда ограничили свободу за припасы патронов

Расследования 04.09.2019 17:45
1016 1
04.09.2019 17:45


К шести месяцам ограничения свободы приговорен житель Тракторозаводского района за незаконное хранение боеприпасов, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в районном суде. Установлено, что летом 2002 года вблизи своего дома, расположенного в СНТ Тракторозаводского района, на мусорной свалке он нашел бутылку с 24 патронами. Их долгое время мужчина хранил в своем частном домовладении. Летом 2008 года на мусорке он обнаружил стеклянную банку с 34 патронами. Ее он также принес домой, где и хранил. Указанные боеприпасы были у него обнаружены и изъяты сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Волгограду в ходе проведенного обыска. Подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация
Популярное по теме
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)
06.08.2019 15:22
27056 29
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина
06.08.2019 12:40
24353 45
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018
29.08.2019 16:21
20417 35
Расследования
04.09.2019 15:13
Расследования 04.09.2019 15:13
5237 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.09.2019 15:52
Расследования 03.09.2019 15:52
2544 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.09.2019 13:00
Расследования 03.09.2019 13:00
4030 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.09.2019 15:48
Расследования 01.09.2019 15:48
3905 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.08.2019 13:11
Расследования 30.08.2019 13:11
6051 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.08.2019 16:21
Расследования 29.08.2019 16:21
20417 35 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.08.2019 12:25
Расследования 29.08.2019 12:25
3942 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.08.2019 12:23
Расследования 29.08.2019 12:23
5292 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.08.2019 13:31
Расследования 28.08.2019 13:31
5673 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.08.2019 16:37
Расследования 27.08.2019 16:37
2511 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.08.2019 14:35
Расследования 27.08.2019 14:35
1924 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.08.2019 10:12
Расследования 27.08.2019 10:12
1258 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.08.2019 14:34
Расследования 26.08.2019 14:34
10244 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.08.2019 12:53
Расследования 26.08.2019 12:53
3217 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.08.2019 12:43
Расследования 24.08.2019 12:43
16210 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде олимпийские резервы чуть не остались без боксеров Смотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Жителю Волгограда ограничили свободу за припасы патроновСмотреть фотографии
17:30
ФАС России оштрафовало «Память» за сговор с администрацией ВолгоградаСмотреть фотографии
17:19
Подрядчик с трудом взыскал деньги за ремонт сельской школы под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде легковой автомобиль протаранил пассажирский автобус: 4 пострадавшихСмотреть фотографии
15:54
«Ренессанс страхование»: полис ДМС можно выбрать под любой запрос и бюджетСмотреть фотографии
15:13
Смертельное ДТП с автобусом в Волгоградской области случилось из-за уснувшего водителяСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградскую область приедут новые школьные автобусы и "скорые"Смотреть фотографии
14:13
В Волгограде колледж олимпийского резерва начинает учебный год со скандала Смотреть фотографииCмотреть видео
13:20
Мэрия Волгограда шокировала жителей дома на улице Тукая «убийственным» мировым соглашением Смотреть фотографииCмотреть видео
11:50
В участковом избиркоме Волгограда смонтировали кабинку для инвалидов за 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде любителя шоколада оштрафовали за воровствоСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области изъяли 6000 бутылок контрафактного алкоголя элитных брендовСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области кандидата в депутаты сняли с выборов за партийное непостоянствоСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде нарушившим сроки ремонта дорог подрядчикам нашли заменуСмотреть фотографии
09:22
Первая партия вакцины от гриппа поступила в больницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области в ДТП с автобусом один человек погиб и 6 пострадали (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области нашли место для ядра спортивной жизни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В Красноармейском районе Волгограда благоустроят территорию возле танка Т-34Смотреть фотографии
16:47
В Волгограде 14 микроавтобусов выходят на маршрут «Детский центр – ЖД-больница»Смотреть фотографии
16:13
Волгоградка отвоевала у чиновников место для киоскаСмотреть фотографии
15:52
Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчастиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде госинспектор управления Росрыболовства пошел под суд за взяточничествоСмотреть фотографии
15:22
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системеСмотреть фотографии
15:20
Волгоградские школьники выстроились в слово "Мир"Смотреть фотографии
13:29
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде бизнес-вумен обманула друзей и полицейских на 160 млн рублей Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложениеСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 