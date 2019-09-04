Жителю Волгограда ограничили свободу за припасы патронов





К шести месяцам ограничения свободы приговорен житель Тракторозаводского района за незаконное хранение боеприпасов, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в районном суде. Установлено, что летом 2002 года вблизи своего дома, расположенного в СНТ Тракторозаводского района, на мусорной свалке он нашел бутылку с 24 патронами. Их долгое время мужчина хранил в своем частном домовладении. Летом 2008 года на мусорке он обнаружил стеклянную банку с 34 патронами. Ее он также принес домой, где и хранил. Указанные боеприпасы были у него обнаружены и изъяты сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Волгограду в ходе проведенного обыска. Подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



