Жителю Волгограда ограничили свободу за припасы патронов

Расследования 04.09.2019 17:45
1016 1
04.09.2019 17:45
К шести месяцам ограничения свободы приговорен житель Тракторозаводского района за незаконное хранение боеприпасов, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в районном суде. Установлено, что летом 2002 года вблизи своего дома, расположенного в СНТ Тракторозаводского района, на мусорной свалке он нашел бутылку с 24 патронами. Их долгое время мужчина хранил в своем частном домовладении. Летом 2008 года на мусорке он обнаружил стеклянную банку с 34 патронами. Ее он также принес домой, где и хранил. Указанные боеприпасы были у него обнаружены и изъяты сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Волгограду в ходе проведенного обыска. Подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
27056 29
06.08.2019 12:40
24353 45
29.08.2019 16:21
20417 35
Смертельное ДТП с автобусом в Волгоградской области случилось из-за уснувшего водителя04.09.2019 15:13
Расследования 04.09.2019 15:13
5237 0 Обсудить
Двое сторожей «Волгомоста» разобрали плавучий кран на запчасти03.09.2019 15:52
Расследования 03.09.2019 15:52
2544 4 Обсудить
В Волгограде врач-терапевт идет под суд за фиктивные справки для водителей03.09.2019 13:00
Расследования 03.09.2019 13:00
4030 2 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор «потрошителю» школьных компьютеров01.09.2019 15:48
Расследования 01.09.2019 15:48
3905 0 Обсудить
Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судье30.08.2019 13:11
Расследования 30.08.2019 13:11
6051 5 Обсудить
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-201829.08.2019 16:21
Расследования 29.08.2019 16:21
20417 35 Обсудить
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскому29.08.2019 12:25
Расследования 29.08.2019 12:25
3942 3 Обсудить
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во дворе29.08.2019 12:23
Расследования 29.08.2019 12:23
5292 4 Обсудить
Жительница Волгоградской области обвинила дядю в педофилии ради наследства28.08.2019 13:31
Расследования 28.08.2019 13:31
5673 5 Обсудить
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставом27.08.2019 16:37
Расследования 27.08.2019 16:37
2511 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 года27.08.2019 14:35
Расследования 27.08.2019 14:35
1924 4 Обсудить
В Волгоградской области силовики перекрыли канал поставки марихуаны в Саратовскую область27.08.2019 10:12
Расследования 27.08.2019 10:12
1258 5 Обсудить
В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютами26.08.2019 14:34
Расследования 26.08.2019 14:34
10244 10 Обсудить
В Волгограде защитник дамы забил до смерти ее обидчика дубиной26.08.2019 12:53
Расследования 26.08.2019 12:53
3217 8 Обсудить
«Теперь пятеро»: увеличилось количество погибших в страшном ДТП на трассе «Волгоград-Москва»24.08.2019 12:43
Расследования 24.08.2019 12:43
16210 2 Обсудить
Реклама