«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области нашли место для ядра спортивной жизни







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в День солидарности в борьбе с терроризмом школьники Волгограда выстроились в слово «мир», пострадавшему от пожара стадиону в Волжском собираются обеспечить бурную спортивную жизнь, танкисты ЮВО блещут мастерством во время учений на полигоне «Прудбой» и другие темы дня.





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