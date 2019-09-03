Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области нашли место для ядра спортивной жизни

Аналитика 03.09.2019 20:05
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03.09.2019 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в День солидарности в борьбе с терроризмом школьники Волгограда выстроились в слово «мир», пострадавшему от пожара стадиону в Волжском собираются обеспечить бурную спортивную жизнь, танкисты ЮВО блещут мастерством во время  учений на полигоне «Прудбой» и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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