Расследования 30.08.2019 13:11
2604 4
30.08.2019 13:11
Жителю Волгограда, осужденному за мошенничество к 8 годам лишения свободы, грозит судимость за оскорбление и угрозы убийством в адрес судьи. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, расследование нового уголовного дела в отношении 60-летнего волгоградца завершено и направлено в суд. Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - ч.1 ст.296 УК РФ (угроза убийством и причинением вреда здоровью судье), ч.2 ст.297 УК РФ (оскорбление судьи).
По данным следствия, в апреле 2017 года обвиняемый был уличен в крупном мошенничестве. Органы следствия доказали, что мужчина регулярно получал от своего знакомого крупные суммы денег, обещая взамен решить практически любые "проблемы с законом". К примеру, 15 миллионов рублей он взял за содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из коммерсантов, 3,5 миллиона рублей – за вынесение "нужного" решения Арбитражным судом, еще 26 миллионов 200 тысяч рублей – за прекращение выездной налоговой проверки. Полученные денежные средства мошенник каждый раз присваивал себе. таким образом он разбогател почти на 45 миллионов рублей.
24 октября 2018 года суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы. При оглашении приговора подсудимый стал оскорблять председательствующего судью, угрожая при этом убийством. Аудиозапись судебного заседания зафиксировала преступные высказывания мужчины и легла в основу возбужденного в отношении него еще одного уголовного дела.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
26836 29
06.08.2019 12:40
24109 45
29.08.2019 16:21
18275 35
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-201829.08.2019 16:21
Расследования 29.08.2019 16:21
18275 35 Обсудить
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскому29.08.2019 12:25
Расследования 29.08.2019 12:25
3649 3 Обсудить
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во дворе29.08.2019 12:23
Расследования 29.08.2019 12:23
5090 4 Обсудить
Жительница Волгоградской области обвинила дядю в педофилии ради наследства28.08.2019 13:31
Расследования 28.08.2019 13:31
5449 5 Обсудить
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставом27.08.2019 16:37
Расследования 27.08.2019 16:37
2394 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 года27.08.2019 14:35
Расследования 27.08.2019 14:35
1818 4 Обсудить
В Волгоградской области силовики перекрыли канал поставки марихуаны в Саратовскую область27.08.2019 10:12
Расследования 27.08.2019 10:12
1176 5 Обсудить
В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютами26.08.2019 14:34
Расследования 26.08.2019 14:34
10076 10 Обсудить
В Волгограде защитник дамы забил до смерти ее обидчика дубиной26.08.2019 12:53
Расследования 26.08.2019 12:53
3077 8 Обсудить
«Теперь пятеро»: увеличилось количество погибших в страшном ДТП на трассе «Волгоград-Москва»24.08.2019 12:43
Расследования 24.08.2019 12:43
15977 2 Обсудить
В Волгограде пластического хирурга избавили от нового наказания в связи с истечением срока давности23.08.2019 12:40
Расследования 23.08.2019 12:40
10906 15 Обсудить
В Волжском инвалид справил новоселье по решению суда23.08.2019 12:01
Расследования 23.08.2019 12:01
830 1 Обсудить
Найден водитель-трус, сбивший насмерть женщину в Палласовке Волгоградской области (ВИДЕО)22.08.2019 17:36
Расследования 22.08.2019 17:36
17999 0 Обсудить
В Волгограде спортсмен-любитель получил реальный срок за посылку с анаболиками22.08.2019 16:22
Расследования 22.08.2019 16:22
1019 3 Обсудить
В отношении буйного волгоградца за нападение с ножом на полицейского возбудили уголовное дело22.08.2019 11:58
Расследования 22.08.2019 11:58
3132 2 Обсудить
Реклама