Расследования

Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судье

Расследования 30.08.2019 13:11
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30.08.2019 13:11


Жителю Волгограда, осужденному за мошенничество к 8 годам лишения свободы, грозит судимость за оскорбление и угрозы убийством в адрес судьи. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, расследование нового уголовного дела в отношении 60-летнего волгоградца завершено и направлено в суд. Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - ч.1 ст.296 УК РФ (угроза убийством и причинением вреда здоровью судье), ч.2 ст.297 УК РФ (оскорбление судьи).
По данным следствия, в апреле 2017 года обвиняемый был уличен в крупном мошенничестве. Органы следствия доказали, что мужчина регулярно получал от своего знакомого крупные суммы денег, обещая взамен решить практически любые "проблемы с законом". К примеру, 15 миллионов рублей он взял за содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из коммерсантов, 3,5 миллиона рублей – за вынесение "нужного" решения Арбитражным судом, еще 26 миллионов 200 тысяч рублей – за прекращение выездной налоговой проверки. Полученные денежные средства мошенник каждый раз присваивал себе. таким образом он разбогател почти на 45 миллионов рублей.
24 октября 2018 года суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы. При оглашении приговора подсудимый стал оскорблять председательствующего судью, угрожая при этом убийством. Аудиозапись судебного заседания зафиксировала преступные высказывания мужчины и легла в основу возбужденного в отношении него еще одного уголовного дела. 


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