Выборы

В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцев

Выборы 30.08.2019 12:19
164 3
30.08.2019 12:19


800 добровольцев уже готовы приступить к исполнению своих обязанностей на выборах в Волгоградской области. Как сообщил сегодня журналистам секретарь избиркома региона Анатолий Ярылкин, активистов задействуют 8 сентября на 389 участках для голосования в городских округах. Набор волонтеров продолжается – к единому дню голосования их число должно возрасти. 


 
Добровольцы, в первую очередь, должны оказывать содействие избирателям из числа инвалидов и маломобильных групп населения. Волонтеры помогут гражданам, если понадобится, зайти на участок, сориентироваться в зале, получить исчерпывающую информацию о процессе голосования.
Для ребят закупили белые жилеты и кепки с символикой единого дня голосования. Каждый из них будет иметь нагрудный знак с пометкой «Волонтер», указанием имени и фамилии. Для помощников на избирательных участках также разработали специальные  правила поведения, в которых прописаны их права и обязанности.
Помощь в подборе активистов избирательной комиссии оказал комитет молодежной политики региона, который курирует созданный для ЧМ-2018 региональный волонтерский центр.
Всего 8 сентября в Волгоградской области откроется почти 1500 избирательных участков. В этот день жители региона проголосуют за губернатора и депутатов областной думы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгоградской области перед выборами в ход пошли «пацанские понятия»
19.08.2019 15:10
14494 23
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы
27.08.2019 15:00
12203 33
В Волгограде нашли похитителей плаката кандидата в депутаты облдумы
19.08.2019 17:16
14653 28
Выборы
29.08.2019 12:41
Выборы 29.08.2019 12:41
2786 9 Обсудить

0
Далее
Выборы
28.08.2019 17:48
Выборы 28.08.2019 17:48
4749 3 Обсудить

0
Далее
Выборы
28.08.2019 14:38
Выборы 28.08.2019 14:38
674 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
27.08.2019 15:00
Выборы 27.08.2019 15:00
12203 33 Обсудить

0
Далее
Выборы
26.08.2019 13:14
Выборы 26.08.2019 13:14
11991 33 Обсудить

0
Далее
Выборы
24.08.2019 11:53
Выборы 24.08.2019 11:53
10611 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
22.08.2019 20:39
Выборы 22.08.2019 20:39
6163 22 Обсудить

0
Далее
Выборы
21.08.2019 12:01
Выборы 21.08.2019 12:01
1460 19 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2019 15:35
Выборы 20.08.2019 15:35
13535 15 Обсудить

0
Далее
Выборы
19.08.2019 17:16
Выборы 19.08.2019 17:16
14653 28 Обсудить

0
Далее
Выборы
19.08.2019 15:10
Выборы 19.08.2019 15:10
14494 23 Обсудить

0
Далее
Выборы
15.08.2019 13:08
Выборы 15.08.2019 13:08
9810 38 Обсудить

0
Далее
Выборы
15.08.2019 12:03
Выборы 15.08.2019 12:03
11225 20 Обсудить

0
Далее
Выборы
14.08.2019 16:33
Выборы 14.08.2019 16:33
5694 18 Обсудить

0
Далее
Выборы
07.08.2019 18:00
Выборы 07.08.2019 18:00
11864 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:49
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проездСмотреть фотографии
12:39
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»Смотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцевСмотреть фотографии
11:39
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшетаСмотреть фотографии
11:34
СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведениеСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом напоили ВерблюдаСмотреть фотографии
11:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатраСмотреть фотографии
10:15
Росстат подсчитал, сколько в Волгоградской области родители потратили на первоклассниковСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда устраняют последствия столкновения машины со столбомСмотреть фотографии
22:31
Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»: Волгоградский облизбирком показал самый честный способ подсчета голосов на выборах Смотреть фотографииCмотреть видео
18:10
«Оцените разницу»: жители Нехаевского района Волгоградской области завидуют дорогам ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Стало известно, что будет за собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:21
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018 Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицуСмотреть фотографии
14:19
Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»Смотреть фотографии
13:26
Штурмовики, вертолеты и бомбардировщики эффектно пролетят над Волгоградом в День городаСмотреть фотографии
12:41
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскомуСмотреть фотографии
12:23
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во двореСмотреть фотографии
11:10
Шесть миллионов предпенсионеров остались в России без работыСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и пассажир машины "Почты России"Смотреть фотографии
09:43
Специалист «Ростелекома» стал призером мирового чемпионата WorldSkills-2019Смотреть фотографии
09:31
Семь человек задержаны в Волгоградской области за переработку и продажу похищенной нефтиСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области съедобными грибами отравились 77 человекСмотреть фотографии
08:30
Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спорСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде начинают ремонт позорно разрушенного памятника на могиле защитников Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должностьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 