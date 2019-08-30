В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцев

Выборы 30.08.2019 12:19
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30.08.2019 12:19
800 добровольцев уже готовы приступить к исполнению своих обязанностей на выборах в Волгоградской области. Как сообщил сегодня журналистам секретарь избиркома региона Анатолий Ярылкин, активистов задействуют 8 сентября на 389 участках для голосования в городских округах. Набор волонтеров продолжается – к единому дню голосования их число должно возрасти.
Добровольцы, в первую очередь, должны оказывать содействие избирателям из числа инвалидов и маломобильных групп населения. Волонтеры помогут гражданам, если понадобится, зайти на участок, сориентироваться в зале, получить исчерпывающую информацию о процессе голосования.
Для ребят закупили белые жилеты и кепки с символикой единого дня голосования. Каждый из них будет иметь нагрудный знак с пометкой «Волонтер», указанием имени и фамилии. Для помощников на избирательных участках также разработали специальные правила поведения, в которых прописаны их права и обязанности.
Помощь в подборе активистов избирательной комиссии оказал комитет молодежной политики региона, который курирует созданный для ЧМ-2018 региональный волонтерский центр.
Всего 8 сентября в Волгоградской области откроется почти 1500 избирательных участков. В этот день жители региона проголосуют за губернатора и депутатов областной думы.
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