В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018





Стали известны причины, спровоцировавшие знаменитый оползень на склоне "Волгоград Арены" после сильного ливня, который обрушился на город сразу после окончания чемпионата мира по футболу в июле 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102", также известно, что административную ответственность за случившееся сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, которые проводили проверку причин обрушения склона 15 июля 2018 года, возложили на и.о генерального директора ФГУП "Спорт-Ин" Алексея Милованова. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30 000 рублей по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ. Однако Милованов не согласился с таким решением и обжаловал постановление заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в Центральном районном суде Волгограда. Согласно материалам, которые можно найти в картотеке суда, судебная инстанция признала Милованова виновным в совершении данного административного правонарушения. Его жалоба оставлена без удовлетворения. Впрочем, решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Волгоградском областном суде.

Согласно материалам дела, руководителя ФГУП "Спорт-Ин" Милованова обвиняют в нарушении градостроительного законодательства, а именно в том, что он не обеспечил внесение изменений в проектную документацию в части инженерных решений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений данного объекта от опасных природных и техногенных процессов в связи с реализацией проекта "Разработка проектной документации временного внешнего периметра безопасности с инфраструктурой для стадиона в г. Волгограде".

В жалобе защитника и.о гендиректора ФГУП "Спорт-Ин" указано, что до заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту была разработана проектная документация и результаты инженерных изысканий на объект.





При их осуществлении от соответствующих служб была получена информация о том, что годовое количество осадков составляет в среднем 408 мм, из которых наибольшее количество - 154 мм - выпадает в мае-августе в виде кратковременных ливней, а вода при этом не успевает глубоко промочить почву. Данных о возможности выпадения в Волгограде за короткий срок значительного количества осадков (в объемах, сопоставимых с прошедшими в июле 2018 года ливнями) получено не было. Расчет объемов (расходов) поверхностных стоков с территории проектируемого объекта осуществлялся согласно действующих нормативов на момент проектирования.

Дополнительный расчет ливневых стоков был проведен только в декабре 2018 года, т.е через несколько месяцев после обрушения склона. Отмечается, что подготовленные технические условия отведения атмосферных вод с территории объекта не предусматривали необходимость решения вопросов, связанных с принятием стоков с прилегающих к стадиону территорий. Поэтому проектирование объекта было выполнено строго в границах земельного отвода. Внесение изменений в проектную документацию стадиона в части увеличения расчетной площади водосбора, как указано в жалобе, привело бы к отклонению от технического задания и к нецелевому использованию федеральных денежных средств.

Защитник утверждал, что ФГУП "Спорт-Ин" не являлся ни заказчиком, ни разработчиком проектной документации по организации внешнего периметра безопасности, в адрес ФГУП "Спорт-Ин" данная документация для согласования не поступала.





После выпадения 15 июля 2018 года осадков, которые признали аномальными, произошел размыв откоса, обрушение колодцев, повреждение трубопровода наружной системы ливневой канализации, дождеприемника, разрушение пешеходных дорожек. Приказом Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 24 июля 2018 года была создана техническая комиссия по расследованию причин случившегося. В частности установлено, что одной из причин, способствующих разрушению склона, стало направление движения ливневых потоков, которые были скоординированы бетонными ограждениями, установленными в соответствии с требованиями проекта "Разработка проектной документации временного внешнего периметра безопасности с инфраструктурой для стадиона в г. Волгограде". Проще говоря, именно установленные в рамках антитеррористических мероприятий бетонные блоки негативно повлияли на работу системы водоотвода ливневых вод. Все это, посчитала комиссия, должны были учесть в проекте, внести соответствующие изменения, но этого сделано не было.

Отметим, что ФГУП "Спорт-Ин" является государственным заказчиком строительства стадиона на 45 000 мест в Волгограде. Суд посчитал несостоятельным довод заявителя о том, что ФГУП "Спорт-Ин" не являлось разработчиком проектной документации временного внешнего периметра. И согласился с выводами Ростехнадзора, что ФГУП "Спорт-Ин" в обязательном порядке должно было осуществлять авторский надзор за строительством стадиона. Также суд не признал юридически значимым обстоятельством для рассмотрения данного дела и доводы о том, что сооружения внешнего периметра безопасности, расположенные за границей земельного отвода стадиона, не относятся к стадиону, а являются временными. В документах суда говорится, что "...сооружение установлено, на момент описываемого события в июле 2018 демонтировано не было, установление данного сооружения явилось одной из причин, повлекших причинение ущерба".

Напомним, после обильного ливня, который случился в Волгограде 15 июля 2018 года, склоны стадиона "Волгоград Арена" сползли на Нулевую продольную. На устранение последствий ушло несколько месяцев. В АО "Стройтрансгаз" и в ФГУП "Спорт-Инжиниринг" (подрядчик и заказчик строительстве стадиона – прим. ред. ИА "Высота 102") заявляли, что работы проводятся за счет страхового возмещения. Тогда Нижне-Волжское управление Ростехнадзора отказалось называть причины случившегося, сославшись на "ограничение о распространении информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну", цитата.



