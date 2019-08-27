Аналитика

«Высота 102»ТВ: Мечта проехать по новой магистрали в обход Волгограда сбудется через 5 лет

Аналитика 27.08.2019 20:08
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27.08.2019 20:08



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: можно считать начавшимся строительство объездной дороги в обход Волгограда, водитель-лихач ответит за ДТП с наездом на декоративное дерево, наркополицейские подвели итоги участия в операции «Звезда Каспия – 2019», предвыборные рейтинги излучают спокойствие и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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