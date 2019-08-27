





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: можно считать начавшимся строительство объездной дороги в обход Волгограда, водитель-лихач ответит за ДТП с наездом на декоративное дерево, наркополицейские подвели итоги участия в операции «Звезда Каспия – 2019», предвыборные рейтинги излучают спокойствие и другие темы дня.





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