Расследования 27.08.2019 10:12
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27.08.2019 10:12
63 преступления выявлено в Волгоградской области по итогам межведомственной операции «Звезда Каспия – 2019». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, силовики занимались перекрытием каналов контрабанды наркотиков, оружия и взрывных устройств в России через страны Каспийского бассейна.
В ходе операции задержаны 11 человек, подозреваемых в организации распространения наркотиков через интернет-магазины. Также перекрыт канал поставки марихуаны из Волгоградской в Саратовскую область. Кроме того, служители правопорядка пресекли контрабандный канал поставок сильнодействующих веществ в другие регионы страны.
Всего в рамках операции выявлено 63 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 34 факта сбыта, 28 хранения, один наркопритон, организованный группой лиц по предварительному сговору. За преступления в сфере незаконного оборота наркотиков задержано 49 лиц. 33 человека находятся в розыске. Из незаконного оборота изъято более 4 кг дурманящих веществ, 10 единиц огнестрельного оружия, 63 единицы боеприпасов, около 600 граммов взрывчатых веществ.
В рамках «Звезды Каспия – 2019» полицейские несли круглосуточную службу на постах ДПС, перекрывающих направление движения транспорта в Астраханскую, Ростовскую области, Москву, Северо–Кавказский регион, границу с Казахстаном. Совместно с Линейным управлением МВД России на транспорте и УФСБ России по Волгоградской области проведены проверки четырех судов и двух поездов, проведены досмотры пассажиров поездов и рейсовых автобусов.
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