Экология

В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки

Экология 26.08.2019 15:00
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26.08.2019 15:00


Прекратить сброс загрязняющих веществ в балку Ельшанскую обязал суд в Волгограде компанию "Концессии водоснабжения". Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, факт сброса недостаточно очищенных сточных вод из очистных сооружений канализации "Станция Садовая" в природную балку был установлен надзорным ведомством в ходе проверки. Учитывая, что данная деятельность концессионеров оказывает негативное воздействие на почву, причиняет существенный вред окружающей среде, в адрес общества было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Однако ООО "Концессии водоснабжения" никаких мер не приняло. Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать общество прекратить сброс загрязняющих веществ на указанный рельеф местности. Суд встал на сторону природоохранной прокуратуры. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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