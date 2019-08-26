В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки





Прекратить сброс загрязняющих веществ в балку Ельшанскую обязал суд в Волгограде компанию "Концессии водоснабжения". Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, факт сброса недостаточно очищенных сточных вод из очистных сооружений канализации "Станция Садовая" в природную балку был установлен надзорным ведомством в ходе проверки. Учитывая, что данная деятельность концессионеров оказывает негативное воздействие на почву, причиняет существенный вред окружающей среде, в адрес общества было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Однако ООО "Концессии водоснабжения" никаких мер не приняло. Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать общество прекратить сброс загрязняющих веществ на указанный рельеф местности. Суд встал на сторону природоохранной прокуратуры. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



