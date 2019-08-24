От Сталинграда - до Великой Победы

На Мамаевом кургане сегодня не было тишины

От Сталинграда - до Великой Победы 24.08.2019 19:51
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24.08.2019 19:51


Сегодня на Мамаевом кургане прошел военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!», приуроченный к 77-й годовщине массированной бомбардировки Сталинграда. Как известно, 23 августа  с 16 часов 18 минут началась варварская атака на город. За сутки немецкая авиация совершила до двух тысяч самолетовылетов. Было сожжено и разрушено около 42 тысяч жилых домов (90% всего жилого фонда Сталинграда).
Более тысячи человек поднялись на южный склон главной высоты России увидеть реконструкцию одного из эпизодов Сталинградской битвы — отражение красноармейцами атаки прорвавшихся 23 августа 1942 г. в северную часть города передовых частей 6-й немецкой полевой армии под командованием Паулюса, - сообщает ИА «Высота 102». В сюжете был воссоздан жесточайший оборонительный бой. Несмотря на тяжелые условия, наши войска оказывали героическое сопротивление. Участие  в фестивале «Они сражались за Родину!» позволило совершить историческое путешествие  в это трагическое и одновременно героическое событие.
Реконструкторы военно-исторических клубов "сыграли" солдат и офицеров обеих армий, военных медиков.

Для демонстрации восстановленных событий Сталинградской битвы использовалось более пятидесяти единиц военной техники: часть - из основной экспозиции музея-заповедника «Сталинградская битва», часть предоставило  РОО «Сталинград Армия Дон». 
«Ощущения такие, будто ты действительно находишься на войне: конечно, и  страшно, но при этом горишь желанием совершить подвиг во имя Родины», - поделился впечатлениями после выступления один из участников боя.
Всего же в реконструкции сражения участвовало 90 человек. Среди них не только наши земляки, но и жители Белгорода, Ростова, Москвы, Казани и других городов.

«Фестиваль «Они сражались за Родину!» с реконструкцией боя – это особая форма изучения героической истории нашей страны, - считает директор музея-заповедника Алексей Дементьев. - В начале этого года вместе с нашими партнерами - Волгоградским региональным отделением Российского военно-исторического общества -  мы приняли решение проводить этот фестиваль на Мамаевом кургане ежегодно».
В течение дня для гостей фестиваля работали интерактивные площадки. 
Участники увлекательного исторического квеста, выполнив целый ряд заданий, получили настоящие красноармейские книжки и фирменный магнит с символикой мероприятия.

На другой площадке все желающие  познакомились с выставкой современного вооружения и снаряжения Вооруженных Сил РФ и иностранных государств.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» показал интерьер и особенности быта деревенского дома 40-х годов XX века.
Участники поискового движения помогали желающим найти родственника, пропавшего в годы Великой Отечественной войны.
А казаки накормили всех вкусной кашей из полевой кухни.  А также продемонстрировали свое искусство владения оружием.
«Принимая участие в фестивале, мы отдаём дань памяти нашим прадедам, дедам и отцам, которые погибли здесь, защищая нашу Родину», - сказал Александр Марчуков.
Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» подготовили фотодокументальную выставку «Трагедия мирного населения Сталинграда». 

На фотографиях – немецкие бомбардировщики в небе над городом, разрушенные дома, зарева пожарищ. На выставке были представлены документы Городского комитета обороны, свидетельства очевидцев трагических событий 23 августа 1942 г. и рисунки фронтовых художников, запечатлевших Сталинград того времени.
Организаторами фестиваля выступили: музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества, РОО «Сталинград Армия Дон».

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