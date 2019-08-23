В эндоскопическом отделении Волгоградского онкодиспансера проводят диагностику на уникальном оборудовании
Здравоохранение 23.08.2019 09:20
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23.08.2019 09:20
Диагностическое подразделение эндоскопического отделения Волгоградского онкодиспансера за месяц переоснащения изменилось до неузнаваемости. Теперь здесь работают на аппаратах, которым нет аналогов в области, сообщили ИА «Высота 102» в лечебном учреждении.
Например, кабинет фиброколоноскопии оборудован современнейшими эндоскопическими стойками HD-качества с возможностью визуализации NBI. Это особый метод исследования, где часть ткани или органа просвечивают лучом, который может показать наличие злокачественного новообразования на самой ранней стадии.
Для ранней диагностики рака предназначен и новый аппарат ЭндоУЗИ – установка для эндосонографии. Подобная процедура с высокой точностью устанавливает прорастание опухолевого процесса.
«При работе с этим аппаратом можно одновременно совмещать несколько процедур по исследованию заболевания. Таким образом, выбор наиболее оптимального способа лечения будет максимально быстрым и эффективным», — поясняют специалисты.
В манипуляционной установлен аппарат C-дуга – единственный такого уровня в Волгоградской области. Это рентгенхирургический аппарат, который подходит для выполнения наисложнейших манипуляций. Он обладает высокоточной чувствительностью, что позволяет проводить малоинвазивные операции без необходимости полостных вмешательств. Реабилитация пациента после них обычно проходит в сокращенные сроки.
«Техническое переоснащение эндоскопического отделения позволит изменить диагностические исследования в сторону целенаправленного поиска онкологических заболеваний и выявления их на ранних стадиях. Сегодня мы в полном объеме используем современные эндоскопические методики», — заявляют в Волгоградском областном онкодиспансере.
В состав эндоскопического отделения входит 3 диагностических кабинета (бронхоскопии, колоноскопии, гастроскопии) и манипуляционная для выполнения операций.
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