Происшествия 22.08.2019 13:37
1255 3
22.08.2019 13:37
Сегодня около полудня на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена» 80-летний водитель «Opel Zafira» сбил школьницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 8-летнюю девочку с ушибами позвоночника и ссадинами на ногах доставили в больницу скорой помощи №7. Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на «зебре» в момент, когда девочка со своей подругой переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. По словам пенсионера, он не заметил, красный сигнал светофора.
Реклама
Популярное по теме
10.08.2019 14:21
106711 0
03.08.2019 14:56
270725 0
03.08.2019 10:29
172009 0
Волгоградские полицейские нашли в автобусе пропавшего без вести жителя Орла22.08.2019 12:31
Происшествия 22.08.2019 12:31
2148 1 Обсудить
В Волгоградской области полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Палласовке22.08.2019 11:03
Происшествия 22.08.2019 11:03
2133 Обсудить
В Волгоградской области сбили женщину с коляской22.08.2019 10:30
Происшествия 22.08.2019 10:30
9476 Обсудить
В центре Волгограда пышная блондинка обманула пенсионерку на четверть миллиона рублей21.08.2019 14:45
Происшествия 21.08.2019 14:45
9321 11 Обсудить
В Волгограде ранившего полицейского мужчину остановили выстрелом (ВИДЕО)21.08.2019 12:01
Происшествия 21.08.2019 12:01
4956 5 Обсудить
В Волгоградской области грабители из Татарстана с оружием пытались прорваться через полицейское оцепление (ВИДЕО)21.08.2019 08:59
Происшествия 21.08.2019 08:59
13845 16 Обсудить
В Волгограде иномарка врезалась в столб – водитель погиб19.08.2019 17:54
Происшествия 19.08.2019 17:54
5219 0 Обсудить
В Волгограде «БМВ» взял на таран «МАЗ»19.08.2019 17:27
Происшествия 19.08.2019 17:27
2915 0 Обсудить
В Волгограде пенсионерка не дождалась возврата долга от псевдососедки19.08.2019 12:31
Происшествия 19.08.2019 12:31
1858 0 Обсудить
В Волгограде водитель бросил раненую пассажирку в машине19.08.2019 10:32
Происшествия 19.08.2019 10:32
10490 10 Обсудить
На трассе "Волгоград-Сальск" в автоаварии погибли мужчина и двухлетний ребенок18.08.2019 18:59
Происшествия 18.08.2019 18:59
4750 0 Обсудить
В столкновении двух машин в Волгоградской области пострадали семь человек18.08.2019 10:10
Происшествия 18.08.2019 10:10
4305 0 Обсудить
В Волгоградской области водитель пересек «линию жизни» и погиб18.08.2019 10:03
Происшествия 18.08.2019 10:03
2013 0 Обсудить
В Дзержинском районе Волгограда кроссовер сбил 8-летнего велосипедиста17.08.2019 09:19
Происшествия 17.08.2019 09:19
1805 0 Обсудить
На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие15.08.2019 11:15
Происшествия 15.08.2019 11:15
23410 4 Обсудить
Реклама