Происшествия

Напротив стадиона «Волгоград Арена» на пешеходном переходе сбили школьницу

Происшествия 22.08.2019 13:37
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22.08.2019 13:37



Сегодня около полудня на проспекте Ленина напротив стадиона «Волгоград Арена» 80-летний  водитель «Opel Zafira» сбил школьницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 8-летнюю девочку с ушибами позвоночника и ссадинами на ногах доставили в больницу скорой помощи №7. Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на «зебре» в момент, когда девочка со своей подругой переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. По словам пенсионера, он не заметил, красный сигнал светофора.


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