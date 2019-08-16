В Волгоградской области стали гасить долги по зарплате





В Волгоградской области изменилась ситуация с долгами по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедший месяц удалось снизить задолженность почти на 7%. Теперь этот показатель составляет 154 миллиона 405 тысяч рублей. Ранее, напомним, в регионе долгие месяцы сохранялась задолженность по зарплате в размере 165 миллионов рублей, которая образовалась на предприятиях-банкротах. По объему долга Волгоградская область входила в тройку российских регионов.Тем не менее в настоящее время 1666 человек пока так и не получили свою зарплату.



