Аналитика

В Волгоградской области стали гасить долги по зарплате

Аналитика 16.08.2019 08:26
1959 8
16.08.2019 08:26


В Волгоградской области изменилась ситуация с долгами по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедший месяц удалось снизить задолженность почти на 7%. Теперь этот показатель составляет 154 миллиона 405 тысяч рублей. Ранее, напомним, в регионе долгие месяцы сохранялась задолженность по зарплате в размере 165 миллионов рублей, которая образовалась на предприятиях-банкротах. По объему долга Волгоградская область входила в тройку российских регионов.Тем не менее в настоящее время 1666 человек пока так и не получили свою зарплату. 

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