В Волгограде узаконят статус мемориала героям СВО у Мамаева кургана

Статус мемориального комплекса героям СВО, который возводится у подножия Мамаева кургана в Волгограде, узаконят на законодательном уровне. Об этом сообщил сегодня, 23 июня, губернатор Андрей Бочаров во время визита на стройплощадку памятного места.





Глава региона осмотрел ход работ и сделал важное заявление.

– Считаю правильным предложение выступить всем фракциям, ведущим общественным организациям совместно с «Единой Россией» с инициативой и через закон Волгоградской области окончательно утвердить статус нашего мемориального комплекса. Важно, чтобы все общественно политические силы Волгоградской области присоединились к реализации данного проекта, в том числе через законодательную инициативу, – сказал губернатор.





Андрей Бочаров обратился к спикеру облдумы Александру Блошкину, который также приехал на стройку, с просьбой провести встречу по этому вопросу с руководителями всех политических фракций, общественных организаций, объединений и союзов. Блошкин заверил, что сделает это уже на этой неделе.

Губернатор, ознакомившись с ходом строительства мемориала отметил, что все работы идут строго по графику.

– Сегодня мы приступили к завершающему этапу, связанному непосредственно с установкой мемориального комплекса и созданием музея, посвященного специальной военной операции. К концу года общестроительные работы должны быть завершены. Все идет в соответствии с графиком, – сказал Андрей Бочаров.





Напомним, что у подножия Мамаева кургана возводится мемориальный комплекс героям спецоперации, который будет состоять из памятника и музея СВО. Строители возвели фундамент здания и приступили к монтажу металлоконструкций павильона. Ранее были проведены все подготовительные работы для подключения к системам водоснабжения, водоотведения, электросетям. Уже сейчас активно обсуждается внутреннее наполнение музея.

Параллельно ведутся работы по обустройству фундамента для будущего памятника участникам СВО. В Волгоградской области более 100 тысяч человек приняли участие в обсуждении будущего мемориала: активно предлагали свои идеи, рисовали эскизы. На финальном этапе к работе подключился творческий коллектив прославленной студии военных художников имени Митрофана Грекова. Окончательную полноразмерную модель памятника согласовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель Министра обороны РФ Александр Санчик.

Памятник участникам СВО будет выполнен из стеклофибробетона – современного композитного строительного материала, который отличается высокой прочностью, легким весом, долговечностью и пластичностью. Знаменитое творение Евгения Вучетича – скульптура «Родина – мать зовет!» - также было выполнено из бетона, цветовой палитре которого будут соответствовать решения будущего памятника. Мемориал участникам СВО поставят на гранитный постамент, а прилегающую территорию благоустроят. Предусмотрена и архитектурная подсветка памятника.

Фото администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!