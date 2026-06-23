В Волгограде появились чемпионы России по футболу





На ярославском стадионе «Славнефть» прошли матчи чемпионата России по мини-футболу среди адвокатов. Победителем чемпионата стала команда волгоградских «заступников».

На ранней стадии турнира, проиграв в первом матче представителям Ярославля – 2:3, волгоградцы, ведомые Василием Щербаком, последовательно переиграли адвокатов РСО-Алания – 6:1, Самарской области – 3:1 и Хабаровского края – 8:2.

В четвертьфинале борьба была более упорной. В игре против адвокатуры Московской области в основное время была зафиксирована ничья – 0:0. Но в серии пенальти удача была на стороне волгоградцев – 4:2.

В полуфинале вновь ничья. На этот раз со счетом 2:2 против команды Кемеровской области. А в серии послематчевой «лотереи» удача вновь была на стороне команды города-героя – 5:4.

В решающем матче за титул волжанам противостояла команда Свердловской области. Они с самого начали стали играть «первым номером», захватили инициативу, не забили пару моментов, но потом Иван Фоменко отдал отличную разрезающую передачу на Романа Макеева, который вышел один на один и переиграл вратаря. Затем Лукьянов, подставившись под вратаря, заработал пенальти, который реализовал Макеев. После первого тайма – 2:0.

В середине второго тайма соперник стал играть с пятым полевым игроком и сумел отыграть один гол. Но очень быстро Макеев оформил хет-трик, а чуть позже Медведев сделал счет 4:1, подведя итог матчу. Волгоградцы – чемпионы. 4:1.

Вот полный состав команды чемпионов: Михаил Швецов, Роман Макеев, Анатолий Нургалеев, Владислав Лукьянов, Виталий Медведев, Роман Быков, Владимир Бакумов, Иван Фоменко, Роман Устинов, Владимир Рокотянский, Николай Смирнов, Алексей Софронов, Василий Сушко, Владимир Прокофьев, Константин Новиков.

Сергей Хохлов