Аналитика

Волгоград не бьет рекорды по доступности квартир эконом-класса

Аналитика 14.08.2019 18:03
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14.08.2019 18:03



Средняя стоимость квартиры-студии в новостройке Волгограда составляет 1 млн 670 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитику портала «Domofond.ru», чаще всего в городе-герое  на первичном рынке встречаются однушки модного формата площадью около 33,4  квадратных метра. Эксперты изучили ситуацию в 68 горрдах России и пришли к выводу, что в Волгограде, а также Челябинке и Омске, застройщики предлагают самые просторные студии.
Что касается цены вопроса, то Волгоград находится в середине рейтинга – стоимость квартиры-студии не превышает средний показатель по стране (1,9 млн рублей). Вместе с тем, в десятку городов с самыми доступными по стоимости студиями Волгоград не вошел.
Самая дорогая студия продается, разумеется, в Москве – за 5,6 млн рублей. Из городов-миллионников наиболее привлекательные условия для покупателей студий предлагают в Челябинске  - 1,2 млн рублей. Относительно дешевые квартиры эксперты обнаружили в Вологде, Брянске, Череповце, Тамбове и Рязани.

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