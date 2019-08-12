Аналитика

Волгоградская область – в середнячках по среднему классу

Аналитика 12.08.2019 13:14
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12.08.2019 13:14


Волгоградская область заняла 48-е место в рейтинге регионов с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Новости, в регионе эксперты насчитали 10,5 семей, относящихся к этой категории. Больше всего, согласно исследованию, представителей среднего класса проживает в Ямало-Ненецком автономном округе – 45,2%, на втором месте – Магаданская область (34,5%) и Чукотка – 33,8%.
Меньше всего представителей среднего класса в Ингушетии – всего 1,9%, в Чечне – 2,5% и в Дагестане – 2,9% от населения. Всего исследования проводились в 85 регионах. 
Справка. Средний класс – это люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие государства.
 Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Ссылка на исследование

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