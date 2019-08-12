Волгоградская область – в середнячках по среднему классу

Аналитика 12.08.2019 13:14
654 7
12.08.2019 13:14
Волгоградская область заняла 48-е место в рейтинге регионов с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Новости, в регионе эксперты насчитали 10,5 семей, относящихся к этой категории. Больше всего, согласно исследованию, представителей среднего класса проживает в Ямало-Ненецком автономном округе – 45,2%, на втором месте – Магаданская область (34,5%) и Чукотка – 33,8%.
Меньше всего представителей среднего класса в Ингушетии – всего 1,9%, в Чечне – 2,5% и в Дагестане – 2,9% от населения. Всего исследования проводились в 85 регионах.
Справка. Средний класс – это люди, которые обладают высокой степенью финансовой независимости и являются двигателем многих общественно-политических и экономических процессов, обеспечивающих устойчивое поступательное развитие государства.
Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.
Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Реклама
Популярное по теме
24.07.2019 20:04
54237 2
11.08.2019 19:00
43973 41
05.08.2019 20:13
45675 0
«Не видно, не слышно»: избиратели Волгограда думают, кому отдать голос на выборах11.08.2019 19:00
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникам10.08.2019 12:48
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом09.08.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: Конфликт комитета спорта и Волгоградской областной федерации футбола достиг апогея08.08.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание07.08.2019 20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте06.08.2019 20:03
В Волгограде дрогнула цена на солярку06.08.2019 17:18
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался05.08.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград - Ставрополь»02.08.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В особые отношения регоператора с перевозчиками ТКО вмешалось Волгоградское УФАС01.08.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В громком деле о крушении катамарана в Волгограде появились новые обвиняемые31.07.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: Проектировщики начинают мозговой штурм за спасение Волго-Ахтубинской поймы с помощью ГТС30.07.2019 20:06
Цены на бензин в Волгоградской области снова подросли30.07.2019 12:48
В Волгоградской области дорожают овощи, несмотря на сезон30.07.2019 11:20
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жильцы аварийного дома чуть не погибли под грудами обломков потолка29.07.2019 20:15
Реклама