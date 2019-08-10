«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:0

Спорт 10.08.2019 17:53
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10.08.2019 17:53
Сегодня волгоградский «Ротор» провел выездную игру в рамках 7 тура Олимп-Первенство ФНЛ 2019-2020. Как сообщает ИА «Высота 102», матч с командой «Томь» прошел в Томске на стадионе «Труд» и завершился со счетом 1:0 в пользу волгоградских футболистов. Победный гол «Ротору» принес Мухаммад Султонов с пенальти на 83-й минуте. До сегодняшнего матча «Томь» занимала второе место в турнирной таблице, «Ротор» - четвертое. После победы волгоградские спортсмены вырвались на первое место до окончания матча "Химки" и "Краснодар-2", который еще не закончился.
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