Культура 09.08.2019 14:17
2487 10
09.08.2019 14:17
В Волгоградском областном краеведческом музее готовят к реставрации фрагменты удивительной находки - гуннского бронзового котла. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее, этот древний артефакт впервые представят широкой публике в День российского археолога, который будет отмечается через несколько дней.
Согласно справочным данным, гунны - это кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах из Азии в Восточную Европу. Наш регион воинственные племена этого народа пересекли по пути из Центральной Азии в Европу. Музейные работники отмечают, что во время миграций гунны не оставили поле себя каких-либо значимых археологических памятников. Даже могил гуннов от Урала до Европы насчитывается не более ста, все они обнаружены случайно. На сегодняшний день нет четкого представления о погребальных обрядах, вещах, вооружении этого народа, даже неизвестно, на каком точно языке говорили гунны. С учетом этого любая находка, относящаяся к империи гуннов, имеет колоссальное значение.
Фрагменты гуннского котла на территории Волгоградской области были обнаружены четыре года назад, в конце 2015 года. Такие котлы крайне редко встречаются не только в России, но и в Европе. Во всей Евразии за последние сто лет нашли всего 24 экземпляра котлов, в России были единичные находки. В Волгоградском областном краеведческом музее называют хранящийся у них артефакт уникальным.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2019 13:43
8213 5
21.07.2019 15:50
5744 0
09.08.2019 14:17
2488 10
В Волгограде анонсировали концерт «веселых пенсионеров»02.08.2019 08:35
Дефекты ремонта башни на доме Масляева в Волгограде устранят по гарантии29.07.2019 13:43
Рекомендовано: читаем книги по культовым сериалам21.07.2019 15:50
Участники международного автопробега «Зов предков» поразились приему в Волгограде11.07.2019 12:17
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницы09.07.2019 17:15
Одной звезды мало: компанию Диме Билану на дне города Волжского составит Лариса Долина08.07.2019 12:05
Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верности08.07.2019 09:02
"Все невозможное - возможно": Дима Билан споет в честь 65-летия Волжского за 5 миллионов рублей03.07.2019 16:33
«Пока я дышу, я иду человеку навстречу»: в Волгограде состоялся вечер памяти певца Дона Евгения Кулькина02.07.2019 21:04
Пенсионеры Волгоградской области создали свой театр02.07.2019 11:39
В Волгограде муниципальному учреждению «светит» крупный штраф за могилу Ермана26.06.2019 14:25
"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО)25.06.2019 14:35
Пожарная каланча в Волгограде побелела ненадолго (ФОТОРЕПОРТАЖ)25.06.2019 14:14
В Волгограде началась подготовка к фестивалю «Берег 2019»25.06.2019 08:15
Медик как призвание: необычные книги о профессионалах16.06.2019 14:10
Реклама