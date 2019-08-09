Культура

В Волгограде ценный артефакт глубокой древности готовят к реставрации

Культура 09.08.2019 14:17
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09.08.2019 14:17


В Волгоградском областном краеведческом музее готовят к реставрации фрагменты удивительной находки - гуннского бронзового котла. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее, этот древний артефакт впервые представят широкой публике в День российского археолога, который будет отмечается через несколько дней.
Согласно справочным данным, гунны - это кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах из Азии в Восточную Европу. Наш регион воинственные племена этого народа пересекли по пути из Центральной Азии в Европу. Музейные работники отмечают, что во время миграций гунны не оставили поле себя каких-либо значимых археологических памятников. Даже могил гуннов от Урала до Европы насчитывается не более ста, все они обнаружены случайно. На сегодняшний день нет четкого представления о погребальных обрядах, вещах, вооружении этого народа, даже неизвестно, на каком точно языке говорили гунны. С учетом этого любая находка, относящаяся к империи гуннов, имеет колоссальное значение.
Фрагменты гуннского котла на территории Волгоградской области были обнаружены четыре года назад, в конце 2015 года. Такие котлы крайне редко встречаются не только в России, но и в Европе. Во всей Евразии за последние сто лет нашли всего 24 экземпляра котлов, в России были единичные находки. В Волгоградском областном краеведческом музее называют хранящийся у них артефакт уникальным.

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