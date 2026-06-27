



Сколько интересного скрыто от наших глаз в лесу! Многие из нас даже не подозревают, какая жизнь кипит там до тех самых пор, пока на исхоженных тропках не появляется человек. Однако, благодаря фотоловушкам, у живущих в шуме мегаполиса горожан есть возможность увидеть поистине редкие кадры. Новое милое видео из леса – в материале ИА «Высота 102».







Согласитесь, встретиться лоб в лоб с кабаном или волком, глаза которого горят в темноте как две яркие вспышки, хотел бы редкий человек. А вот смотреть за их жизнью издалека – на максимально безопасным расстоянии – даже очень интересно. На мягком домашнем кресле этот массивный «юноша» с пятачком может показаться даже весьма фотогеничным. Впрочем, судя по его манерам, об этом он знает и сам.

– Лично у меня бесспорными любимчиками являются барсуки, – рассказывает автор видео, биолог и увлеченный миром природы фотограф Алина Урусова. – В нашей фауне они кажутся мне самыми очаровательными. А вообще чаще всего к фотоловушкам подходят косули, проявляющие особенную активность по ночам. В сумраке частыми героями видео, снятого «скрытой камерой», становятся и кабаны, которых днем в лесу практически не увидеть.

Не так давно Алина Урусова показывала первую часть очаровательного видео лесного «закулисья». Девушка объясняла, что фотоловушки устанавливают в природе отнюдь не из праздного любопытства.

– Камеры с автоматическим запуском датчика движения необходимы для того, чтобы узнать видовой состав той или иной территории, численность животных, их распределение и пути миграции, – говорила волгоградка. – В тех местах, где фотоловушки ставила я, к ним приходили попозировать животные со всего леса: куницы, косули, лисы, барсуки, енотовидные собаки, кабаны. А еще нередкие гости - домашние котики. Уж очень им интересно заглянуть в нору барсука и проведать, как же он там поживает.

Фото и видео Алины Урусовой