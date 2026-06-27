Главное

АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансий Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Астрахани вслед за Волгоградской областью разгорелась вспышка сальмонеллеза: скончался один человек
Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка опасного инфекционного заболевания разгорелась в соседней Астрахани. Купив рыбные котлеты в одном из гастрономов, со схожими...
Федеральные новости
 Верховный суд РФ подтвердил приговор агенту СБУ Дубскому
Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Евгению Дубскому, признанному виновным в государственной измене и незаконном обороте оружия. Как сообщает ИА «СарИнформ», апелляционная жалоба осужденного отклонена, и он...
Общество

Волгоградский биолог показала очаровательное видео лесного «закулисья»: смотрите, кто попал в объектив

Общество 27.06.2026 16:42
0
27.06.2026 16:42


Сколько интересного скрыто от наших глаз в лесу! Многие из нас даже не подозревают, какая жизнь кипит там до тех самых пор, пока на исхоженных тропках не появляется человек. Однако, благодаря фотоловушкам, у живущих в шуме мегаполиса горожан есть возможность увидеть поистине редкие кадры. Новое милое видео из леса – в материале ИА «Высота 102». 



Согласитесь, встретиться лоб в лоб с кабаном или волком, глаза которого горят в темноте как две яркие вспышки, хотел бы редкий человек. А вот смотреть за их жизнью издалека – на максимально безопасным расстоянии – даже очень интересно. На мягком домашнем кресле этот массивный «юноша» с пятачком может показаться даже весьма фотогеничным. Впрочем, судя по его манерам, об этом он знает и сам.

– Лично у меня бесспорными любимчиками являются барсуки, – рассказывает автор видео, биолог и увлеченный миром природы фотограф Алина Урусова. – В нашей фауне они кажутся мне самыми очаровательными. А вообще чаще всего к фотоловушкам подходят косули, проявляющие особенную активность по ночам. В сумраке частыми героями видео, снятого «скрытой камерой», становятся и кабаны, которых днем в лесу практически не увидеть.

Не так давно Алина Урусова показывала первую часть очаровательного видео лесного «закулисья». Девушка объясняла, что фотоловушки устанавливают в природе отнюдь не из праздного любопытства.

Камеры с автоматическим запуском датчика движения необходимы для того, чтобы узнать видовой состав той или иной территории, численность животных, их распределение и пути миграции, – говорила волгоградка. – В тех местах, где фотоловушки ставила я, к ним приходили попозировать животные со всего леса: куницы, косули, лисы, барсуки, енотовидные собаки, кабаны. А еще нередкие гости - домашние котики. Уж очень им интересно заглянуть в нору барсука и проведать, как же он там поживает.

Фото и видео Алины Урусовой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.06.2026 21:43
Общество 27.06.2026 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 20:38
Общество 27.06.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 20:06
Общество 27.06.2026 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 19:34
Общество 27.06.2026 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 18:49
Общество 27.06.2026 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 18:14
Общество 27.06.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 17:40
Общество 27.06.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 17:15
Общество 27.06.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 16:42
Общество 27.06.2026 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 15:52
Общество 27.06.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 15:29
Общество 27.06.2026 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 14:58
Общество 27.06.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 14:29
Общество 27.06.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 14:03
Общество 27.06.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 13:43
Общество 27.06.2026 13:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Пять тысяч свечей зажгли в амфитеатре Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
21:01
Козякина – золото, Курцева – серебро на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
20:38
«Это кризис, но не катастрофа»: волгоградский психолог рассказала, как школьникам принять невысокие баллы за ЕГЭСмотреть фотографии
20:06
Вторая за сутки ракетная опасность сохранялась в Волгоградской области полтора часаСмотреть фотографии
19:34
Меньше бумажных справок и запрет мелкого шрифта в договорах: что изменится в жизни волгоградцев с 1 июляСмотреть фотографии
18:49
Ракетную опасность вновь объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:39
В Астрахани вслед за Волгоградской областью разгорелась вспышка сальмонеллеза: скончался один человекСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам пригрозили штрафами за мытье машины на берегу рекиСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде проверили качество воздуха после ракетной атаки на предприятиеСмотреть фотографии
17:15
«Фото с заполненной рыбой ванной – это нездоровый азарт»: волгоградский рыбак – о трофеях, фанатизме и стереотипахСмотреть фотографии
16:42
Волгоградский биолог показала очаровательное видео лесного «закулисья»: смотрите, кто попал в объективСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Коварный рикошет оставляет без очков молодёжку «Ротора»Смотреть фотографии
15:52
В Волгограде собирают металлический «скелет» 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
15:29
В вузах Волгограда стартовала приемная кампания: что изменилось в этом году?Смотреть фотографии
14:58
Со слезами на глазах: волгоградцев проверяют на прочность сразу несколько мощных аллергеновСмотреть фотографии
14:29
Спасенная из частного зоопарка львица родила в Волгограде троих котятСмотреть фотографии
14:03
«От грохота сама собой открылась балконная дверь»: волгоградцы рассказали о пережитой ракетной атакеСмотреть фотографии
13:43
Молодые волгоградцы назвали зарплату своей мечты: какую сумму они озвучили?Смотреть фотографии
13:26
«Уже сформировалась очередь»: волгоградцы готовятся бронировать прямые рейсы в ТурциюСмотреть фотографии
13:00
Волгоградская область вошла в топ-20 регионов по числу выданных автокредитовСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде погиб один из сотрудников атакованного ракетами предприятияСмотреть фотографии
12:26
Два человека погибли, один пострадал в перевернувшейся на трассе легковушкеСмотреть фотографии
12:09
Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробностиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
В центре Волгограда отменили дискотеку для выпускниковСмотреть фотографии
11:36
Мошенники придумали новую схему с оповещениями о беспилотной опасностиСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде 6-летний мальчик на самокате оказался под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» просят скорректировать схему платных парковок: что им отвечают в мэрии?Смотреть фотографии
10:30
Погрязший в долгах волгоградец продал знакомому заложенный автомобильСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области к концу июня «озверели» комарыСмотреть фотографии
09:41
В СК России займутся расследованием обстоятельств ракетной атаки по Волгоградской областиСмотреть фотографии
 