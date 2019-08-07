Выборы 07.08.2019 18:00
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07.08.2019 18:00
Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы, конечно, не герои известного романа «Двенадцать стульев», и не стоят с протянутой рукой, как Киса Воробьянинов с его знаменитой фразой «Подайте бывшему депутату Государственной думы», но от пожертвований в свои избирательные фонды не отказываются. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на финансовые отчеты кандидатов, подавляющее большинство претендентов в депутаты областной думы предпочитают не тратиться на свои избирательные кампании, некоторые делают чисто символические вклады, другим оказывают финансовую помощь предприятия и организации и лишь единицы делают солидные взносы за счет своих средств.
Больше всего денег, по последним опубликованным на сайте облизбиркома сведениям о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, было на счету Сергея Горнякова, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», который баллотируется по Урюпинскому избирательному округу №1. Сергей Горняков пожертвовал на свою компанию 1 миллион 300 тысяч собственных средств. На втором месте по размеру взноса – кандидат в депутаты по Камышинскому избирательному округу №7 Дмитрий Крикунов. В его фонд поступил 1 миллион 89 тысяч рублей, причем деньги перечислили две коммерческие фирмы. Кандидат в депутаты облдумы Татьяна Бухтина по Волжскому избирательному округу №11 получила 650 тысяч рублей от волжских предприятий: 500 тысяч рублей перечислило АО «Волжский оргсинтез», еще 100 тысяч – АО «МСК-Волжский» и 50 тысяч – АО «Завод «Метеор».
Финансовой помощью от юридических лиц воспользовался и кандидат в депутаты регпарламента Илья Кошкарев, который баллотируется по Новоаннинскому округу №2. На его избирательную кампанию направили 450 тысяч рублей ООО «Агрофирма «Белореченская», ООО «Нива» и ООО «Солнечная страна». Интересно, что Илья Кошкарев задекларировал за 2018 год доход в 27 миллионов рублей. Не менее состоятельные кандидаты в депутаты облдумы Руслан Шарифов (Советский округ №17) с доходом в 5 миллионов 700 тысяч рублей и Станислав Коротков (Кировский округ №18) с доходом в 52,5 миллиона рублей пока не потратили на свою избирательную кампанию ни копейки. Как и миллиардер Олег Савченко, который избирается по Михайловскому округу №3.
В фонд кандидата Михаила Таранцова (Краснооктябрьский избирательный округ №13) 480 тысяч рублей перечислила его родная партия – КПРФ. Кандидат в депутаты облдумы по Дзержинскому округу №15 Ирина Соловьева помогла себе сама и внесла 200 тысяч рублей в избирательный фонд.
Некоторые кандидаты пожертвовали на свои кампании по тысяче и немногим более рублей. Кандидат в депутаты облдумы по Красноармейскому округу №19 Дмитрий Крылов – аж 10 тысяч рублей.
Напомним, финансовые отчеты кандидатов в облдуму должны подаваться на протяжении всей избирательной кампании. Так что, возможно, суммы на счетах фондов будут меняться.
Справка. Почти 125 млн рублей разрешено использовать в ходе борьбы за голоса избирателей политическим партиям, которые выдвинули списки кандидатов в депутаты регпарламента по единому округу. С избирательного счета кандидата-одномандатника за всю компанию может быть списано не более 7,2 млн рублей.
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