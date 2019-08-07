Спикер Госдумы России прибыл с визитом в Волгоград





С однодневным визитом в Волгоград несколько минут назад прибыл председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Как сообщает ИА "Высота 102", в аэропорту его встречали губернатор Андрей Бочаров и спикер облдумы Николай Семисотов.

Сразу из аэропорта Вячеслав Володин направился на Мамаев курган, где ознакомится с ходом реконструкции скульптуры "Родина-мать зовет!". Реставрация памятника, напомним, должна быть завершена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

По сообщению пресс-службы нижней палаты Федерального собрания РФ, сегодня руководство области расскажет Володину о том, как продвигаются работы по реконструкции верхней и нижней террас набережной им. 62-й Армии Волгограда и о планах перспективного развития исторического центра города.

После этого в интерактивном музее "Россия - Моя история" состоится встреча председателя Госдумы с представителями общественных организаций города и активом партии "Единая Россия".

Отметим, что за последние три года Вячеслав Володин уже четыре раза посещал Волгоград. В последний раз он был в городе на Волге в марте прошлого года. В Государственной думе Володин представляет интересы в том числе избирателей Волгоградской области. В состав территориальной группы, от которой в 2016 году он был избран, находятся еще три региона. Спикером заксобрания России Володина избрали в сентябре 2016 года. С 2005 по 2010 год он являлся секретарем президиума генсовета партии "Единая Россия", впоследствии работал заместителем председателя Правительства России, а также первым заместителем Администрации Президента РФ.