Экология

Гости Волго-Ахтубинской поймы не могут без пакостей восхищаться цветением лотосов

Экология 05.08.2019 07:36
5883 10
05.08.2019 07:36


Цветение лотосов на озере около хутора Красный буксир в Волго-Ахтубинской пойме привлекает все больше и больше желающих посмотреть на ежегодное чудо. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день водоем с прекрасными цветами любопытными тучами атакуют ценители прекрасного. Машины с номерами разных регионов одна за другой паркуются на обочинах дороги и прямо рядом с озером. Большинство гостей ведут себя подобающе – созерцают, делают фотографии и увозят с собой добрые воспоминания. 

Но кто-то не упускает возможности сделать пакость и «пометить» заповедное место – оставить пластиковый пакет с мусором, бросить бутылку или справить нужду в кустах. Прилегающие к озеру лотосов заросли по сути превращены в сортиры с россыпями обрывков использованной по назначению туалетной бумаги. Так и соседствует ужасное с прекрасным. 

А между тем, в этом году лотосы на водоеме в Среднеахтубинском районе разрослись еще сильнее и покоряют своей беззащитностью и хрупкостью.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Жизнь в антисанитарии: как в Волгограде "облагораживают" территории мусорными свалками
07.07.2019 15:28
10896 0
Под Волгоградом 18 сельских поселений обязали заняться мусорными площадками
09.07.2019 11:53
11026 5
В Волгограде возбудили дело о загрязнении территории химическими веществами
12.07.2019 12:29
14235 1
Экология
01.08.2019 15:31
Экология 01.08.2019 15:31
5629 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.07.2019 17:08
Экология 31.07.2019 17:08
3382 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.07.2019 09:49
Экология 25.07.2019 09:49
4677 2 Обсудить

0
Далее
Экология
22.07.2019 08:43
Экология 22.07.2019 08:43
3755 14 Обсудить

0
Далее
Экология
20.07.2019 13:43
Экология 20.07.2019 13:43
5600 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2019 14:06
Экология 18.07.2019 14:06
4908 12 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 12:34
Экология 17.07.2019 12:34
1346 1 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 09:35
Экология 17.07.2019 09:35
2102 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2019 13:36
Экология 16.07.2019 13:36
3494 5 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2019 12:29
Экология 12.07.2019 12:29
14235 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 16:13
Экология 11.07.2019 16:13
9138 0 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 15:33
Экология 11.07.2019 15:33
2100 8 Обсудить

0
Далее
Экология
10.07.2019 17:14
Экология 10.07.2019 17:14
5415 3 Обсудить

0
Далее
Экология
09.07.2019 11:53
Экология 09.07.2019 11:53
11026 5 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2019 15:05
Экология 08.07.2019 15:05
2866 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:10
Новому жилому району в Котельниково Волгоградской области присвоено имя героя казачестваСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП Смотреть фотографии
11:09
Лототрон в действии: в избиркоме Волгоградской области распредели места партий в выборном бюллетенеСмотреть фотографии
10:37
Следовавший из Германии в Волгоградскую область автобус попал в ДТП под СаратовомСмотреть фотографии
10:01
На «Красном Октябре» в Волгограде после 9-месячного простоя запущен стан «1600»Смотреть фотографии
09:51
В Волгограде коммерсант сделал состояние на подпольном нефтезаводеСмотреть фотографии
09:18
Сильный ветер в Волгограде валит деревья на припаркованные машины Смотреть фотографии
09:15
В Волгограде 52 жильца многоквартирного дома выставили регоператору и УК счёт за мусорный коллапсСмотреть фотографии
07:36
Гости Волго-Ахтубинской поймы не могут без пакостей восхищаться цветением лотосовСмотреть фотографии
18:19
«Большой отлов»: в Волгограде уличные собаки мрут в неволе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:18
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойкуСмотреть фотографии
15:07
Пропавшую четыре дня назад в Волгоградской области девочку-подростка нашли живой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника массового ДТП на плотине ГЭС под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Кандидаты-пенсионеры «наябедничали» на волжских коммунистов из-за газеты КПРФСмотреть фотографии
08:17
Бодрое утро в стиле ЗОЖ: жители Волгограда знают подходящее местоСмотреть фотографии
21:23
Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в КраснодареСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде сквер у собора Александра Невского готовят к реконструкцииСмотреть фотографии
14:56
Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Сын убитого в центре Волгограда бизнесмена Брудного насмерть сбил пешехода и сбежал с его оторванной рукойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Военнослужащий и гражданский погибли при столкновении иномарки с опорой ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:11
В Волжском ищут очевидцев гибели женщины на трамвайных путяхСмотреть фотографии
10:29
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали в ДТП на мостуСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде поймали водителя без прав, сбежавшего после смертельного наезда на пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:55
Жители Волгограда отплывают от речных причалов в дачном настроенииСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград - Ставрополь» Смотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Волгоградский облизбирком «зарубил» список кандидатов от коммунистов РоссииСмотреть фотографии
17:44
Пострадавшая в аварии с автобусом в Ставропольском крае гражданка Великобритании оказалась уроженкой ВолгоградаСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде закрыли палаточный лагерь бардов
15:45
В Волгограде скандальный подрядчик на деньги капремонта купил недвижимость в Краснодарском краеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 