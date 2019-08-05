Гости Волго-Ахтубинской поймы не могут без пакостей восхищаться цветением лотосов

Экология 05.08.2019 07:36
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05.08.2019 07:36
Цветение лотосов на озере около хутора Красный буксир в Волго-Ахтубинской пойме привлекает все больше и больше желающих посмотреть на ежегодное чудо. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день водоем с прекрасными цветами любопытными тучами атакуют ценители прекрасного. Машины с номерами разных регионов одна за другой паркуются на обочинах дороги и прямо рядом с озером. Большинство гостей ведут себя подобающе – созерцают, делают фотографии и увозят с собой добрые воспоминания.
Но кто-то не упускает возможности сделать пакость и «пометить» заповедное место – оставить пластиковый пакет с мусором, бросить бутылку или справить нужду в кустах. Прилегающие к озеру лотосов заросли по сути превращены в сортиры с россыпями обрывков использованной по назначению туалетной бумаги. Так и соседствует ужасное с прекрасным.
А между тем, в этом году лотосы на водоеме в Среднеахтубинском районе разрослись еще сильнее и покоряют своей беззащитностью и хрупкостью.
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