





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: полиция устанавливает обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград-Ставрополь», гуманное отношение к бездомным животным в Волгограде открылось темной стороной, «голубые береты» всех поколений отметили день воздушно-десантных войск и другие темы дня.





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