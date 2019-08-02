Аналитика

«Высота 102»ТВ: Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград - Ставрополь»

Аналитика 02.08.2019 20:01
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02.08.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: полиция устанавливает обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград-Ставрополь», гуманное отношение к бездомным животным  в Волгограде открылось темной стороной, «голубые береты» всех поколений отметили день воздушно-десантных войск и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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