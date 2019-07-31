В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотиками





Семейный подряд, промышлявший распространением наркотиков, задержан в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в отношении 24-летней местной жительницы и ее сожителя возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 18 июля текущего года подозреваемые изъяли из тайника, расположенного в Городищенском районе Волгоградской области, оптовую партию синтетического наркотического средства, весом около 900 граммов, которую впоследствии по месту своего жительства расфасовали на 250 доз. Сообщники были задержаны на следующий день, когда прятали свертки с запрещенным порошком в лесополосе Советского района Волгограда. Они делали так называемые закладки.

Известно, что инструкции о преступных действиях подозреваемые получали через программу, установленную в их мобильном телефоне. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, в том числе поставщиков и организаторов наркотрафика.



