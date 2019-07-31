В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотиками

Происшествия 31.07.2019 12:21
1820 9
31.07.2019 12:21
Семейный подряд, промышлявший распространением наркотиков, задержан в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в отношении 24-летней местной жительницы и ее сожителя возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 18 июля текущего года подозреваемые изъяли из тайника, расположенного в Городищенском районе Волгоградской области, оптовую партию синтетического наркотического средства, весом около 900 граммов, которую впоследствии по месту своего жительства расфасовали на 250 доз. Сообщники были задержаны на следующий день, когда прятали свертки с запрещенным порошком в лесополосе Советского района Волгограда. Они делали так называемые закладки.
Известно, что инструкции о преступных действиях подозреваемые получали через программу, установленную в их мобильном телефоне. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, в том числе поставщиков и организаторов наркотрафика.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
24289 0
25.07.2019 13:13
26708 17
17.07.2019 14:32
14069 13
В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал свет31.07.2019 14:47
Происшествия 31.07.2019 14:47
3666 8 Обсудить
В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенка31.07.2019 14:13
Происшествия 31.07.2019 14:13
639 1 Обсудить
Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»31.07.2019 09:55
Происшествия 31.07.2019 09:55
2027 2 Обсудить
В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвай31.07.2019 07:33
Происшествия 31.07.2019 07:33
7925 18 Обсудить
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офиса30.07.2019 17:24
Происшествия 30.07.2019 17:24
13408 18 Обсудить
В Волгограде 82-летняя горожанка отдала лжецелительницам свои сбережения30.07.2019 12:12
Происшествия 30.07.2019 12:12
967 5 Обсудить
«Автобус гнал по встречке»: волгоградка молит бога, что осталась жива после поездки в общественном транспорте29.07.2019 18:14
Происшествия 29.07.2019 18:14
12199 15 Обсудить
В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме (ВИДЕО)29.07.2019 14:38
Происшествия 29.07.2019 14:38
16007 5 Обсудить
«Карма догнала»: в Волгограде похититель телефона через 12 часов сам стал жертвой вора29.07.2019 11:48
Происшествия 29.07.2019 11:48
2899 12 Обсудить
В Волгоградской области 7 тысяч раков вернули в воду после изъятия у браконьера29.07.2019 09:28
Происшествия 29.07.2019 09:28
1978 6 Обсудить
На севере Волгограда мужчина лез домой в окно и сорвался с 3-го этажа29.07.2019 09:18
Происшествия 29.07.2019 09:18
3137 4 Обсудить
В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислота29.07.2019 09:01
Происшествия 29.07.2019 09:01
3807 3 Обсудить
В Волгоградской области четверо детей пострадали в ДТП на дорогах28.07.2019 10:37
Происшествия 28.07.2019 10:37
2228 0 Обсудить
В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьница26.07.2019 12:29
Происшествия 26.07.2019 12:29
5640 0 Обсудить
Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегалов26.07.2019 09:17
Происшествия 26.07.2019 09:17
4229 24 Обсудить
Реклама