Генпрокуратура приступает к массовым проверкам пенсионных фондов





Генеральная прокуратура с августа начнет проверку работы пенсионных фондов в стране. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью", - сказал он во вторник на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.

"Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную", - подчеркнул Буксман.



