Федеральные новости

Генпрокуратура приступает к массовым проверкам пенсионных фондов

Федеральные новости 31.07.2019 11:28
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31.07.2019 11:28


Генеральная прокуратура с августа начнет проверку работы пенсионных фондов в стране. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана. 
"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью", - сказал он во вторник на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.
"Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную", - подчеркнул Буксман.

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