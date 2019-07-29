В Волгограде уволен главный врач Центрального роддома №2





Сегодня отправлен в отставку главный врач родильного дома №2 Волгограда Игорь Ванюсов после проведенной проверки в данном медучреждении. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения региона. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в публикации "В Волгограде Центральный роддом №2 заподозрили в денежных поборах".

В ходе проверки выяснилось, что у главного врача роддома был свой прайс-лист на официальный прием рожениц. Первое посещение обходилось будущим мамам в 1800 рублей, второе - в 900 рублей. Кроме того, работала система пожертвований для рожениц и их родственников.

Отметим, обо всех этих нарушениях губернатор Волгоградской области говорил на встрече с руководством регионального управления Росздравнадзора, подчеркивая, что "поступает много обращений и предложений граждан, связанных с качеством оказания медицинских услуг. Они связаны с полнотой оказания медицинских услуг, а также с отношением к людям".

Исполняющим обязанности главного врача назначена Татьяна Гаврильчук, она работала в данном роддоме заместителем Игоря Ванюсова.

Фото с официального сайта роддома №2.