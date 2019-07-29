Здравоохранение

В Волгограде уволен главный врач Центрального роддома №2

Здравоохранение 29.07.2019 20:16
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29.07.2019 20:16


Сегодня отправлен в отставку главный врач родильного дома №2 Волгограда  Игорь  Ванюсов после проведенной проверки в данном медучреждении. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения региона. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в публикации "В Волгограде Центральный роддом №2 заподозрили в денежных поборах".
В ходе проверки выяснилось, что у главного врача роддома был свой прайс-лист на официальный прием рожениц. Первое посещение  обходилось будущим мамам в 1800 рублей, второе - в 900 рублей. Кроме того, работала система пожертвований для рожениц и их родственников. 
Отметим, обо всех этих нарушениях губернатор Волгоградской области говорил на  встрече с руководством регионального управления Росздравнадзора, подчеркивая, что "поступает много обращений и предложений граждан, связанных с качеством оказания медицинских услуг.  Они связаны с полнотой оказания медицинских услуг, а также с отношением к людям".
Исполняющим обязанности главного врача назначена Татьяна Гаврильчук, она работала в данном роддоме заместителем Игоря Ванюсова.
Фото с официального сайта роддома №2.

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