



Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям металлургической, химической и топливно-энергетической промышленности, а также объектам ВПК и портовой инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны, цели были поражены в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях.

Поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго». Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов ООО «Грандтерминал», который использовался ВСУ как логистический узел для приёма и распределения дизельного топлива.

Удары нанесены по металлургическому комбинату в Кривом Роге, выпускавшему продукцию для военного производства. Поражён трубопрокатный завод «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске – производитель и поставщик металлопроката для изготовления комплектующих для БПЛА большой дальности. Также уничтожено предприятие по производству твёрдого ракетного топлива и порохов ЧАО «Соврахим» в Павлограде, где выпускали боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт». Кроме того, поражены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске, где хранились и распределялись грузы для ВСУ.

Атакован объект железнодорожной инфраструктуры в Виннице. Удары нанесены по двум логистическим центрам в Одессе и логистическому центру «Новая Почта» в Ильичёвске, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. В порту Рени поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшейся для разгрузки и хранения военных грузов и ГСМ для украинской армии.

Поражён нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге – ключевое предприятие ТЭК Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и выпуск топлива для ВСУ. Также уничтожена табачная фабрика «JTI Украина» в Кременчуге, на мощностях которой был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.

На переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.

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