



Суд встал на защиту 99-летней матери участника спецоперации, которая судилась с АО «СОГАЗ» из-за задержки выплат по её заявлениям. Страховщик не рассматривал документы более двух месяцев.Как сообщает объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, Анастасия К., родившаяся в 1926 году, мать погибшего в СВО, подала заявления в АО «СОГАЗ» 25 мая 2026 года на единовременное пособие (часть 8 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ) и страховую выплату (статья 5 Федерального закона № 52-ФЗ).Женщина предоставила полный пакет нотариально заверенных документов. Согласно закону, страховщик обязан был рассмотреть заявления до 17 июня 2026 года или уведомить о нехватке документов. Однако АО «СОГАЗ» не отреагировало на заявления. Только 22 июля 2026 года компания направила запросы в военный комиссариат. Но заявления так и не были рассмотрены. Страховщик утверждал, что документы неполные. Однако суд не согласился с этими доводами.Мать бойца не получала уведомлений о необходимости дополнить документы. Она также обращалась в военный комиссариат Фролово, но получала формальные ответы о том, что выплаты находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и АО «СОГАЗ». Судья подчеркнул, что из-за возраста и состояния здоровья, рассмотрение её заявлений особенно важно. Отсутствие информации о ходе рассмотрения нарушает её право на получение сведений и затягивает решение вопроса. Бездействие страховщика свидетельствует о формальном отношении к правам граждан и нарушает право вдовы на социальную поддержку.Фроловский городской суд Волгоградской области признал бездействие АО «СОГАЗ» незаконным и обязал компанию рассмотреть заявления и устранить нарушения. Решение суда пока не вступило в законную силу.