В Волгограде Центральный роддом №2 заподозрили в денежных поборах





Старейший родильный дом №2 Волгограда оказался в центре скандала с пожертвованиями пациенток. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалась жалоба одной из рожениц на действия главного врача Игоря Ванюсова, которую она ранее направляла в прокуратуру Волгоградской области. Женщина заявила о том, что внесла в кассу учреждения 4500 рублей в качестве дарения, но считает эту сумму побором со стороны роддома. В настоящее время деньги молодой маме возвращены. Однако точка в этой истории поставлена едва ли.

Разбираться в этом неприятном инциденте пришлось и региональному комитету здравоохранения. Роженица побывала на приеме у главы облздрава Анатолия Себелева и попросила провести проверку по данному факту, в котором усматривает признаки коррупции. Роддом предоставил профильному ведомству копии документов, среди которых, в частности, договор пожертвования между учреждением и роженицей. Однако подпись женщины на этом листе отсутствовала. То есть фактически договор заключен не был.

Стоит отметить, что сначала главный врач отказывал мамочке в возврате пожертвования. В официальном письме за подписью Ванюсова говорится, что учреждение не нарушило условия использования пожертвования, установленные Гражданским кодексом РФ, то есть оснований для перечисления денег нет.

Однако впоследствии, когда ситуация обострилась, на банковский счет женщины все-таки были зачислены 4500 рублей.

По сведениям информагентства, данная заявительница – далеко не единственная из числа бывших пациентов роддома №2, кому приходилось делать якобы пожертвования. Не исключено, что оценку другим инцидентам в ближайшее время может дать Росздравнадзор.

Кроме того, есть нарекания проверяющих структур и к соблюдению учреждением санитарно-эпидемиологических требований. Так, выявлено отсутствие пеленок, косынок, рубашек, постельных принадлежностей, которые некоторым роженицам приходилось покупать самостоятельно.



