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Общество

Волгоград вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре

Общество 22.09.2026 09:34
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22.09.2026 09:34


Волгоград занял четвёртое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха на пресноводных побережьях в сентябре 2026 года. Как сообщили в пресс-службе сервиса ТВИЛ.РУ, средняя стоимость ночи в городе составляет 3139 рублей, а средняя продолжительность отдыха – три ночи.

Город на Волге привлекает туристов не только речными видами, но и богатой историей, музеями, набережной и кухней. В сентябре здесь всё ещё тепло, а бархатный сезон на реке – отличная альтернатива Черноморскому побережью.

Дешевле аренда оказалась только в Самаре (3133 рубля) и Краснодаре (3599 рублей), но там туристы останавливаются на меньшее количество ночей.

Первое место в рейтинге стала Казань (4949 рублей за ночь, 4 ночи). На втором – Краснодар (3599 рублей, 2 ночи). На третьем – Нижний Новгород (5099 рублей, 3 ночи). После Волгограда идут Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Ярославль, Самара, Кострома и Сортавала.

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