Силы ПВО отражали атаку БПЛА в Волгоградской области





Всю ночь на территории Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Об угрозе атаки дронов горожан предупредили накануне в 21:59 и лишь в 5:36 был дан отбой тревоге.



По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ВСУ направили в регионы РФ 297 дронов. Волгоградская область в числе тех субъектов, где были уничтожены БПЛА.



Также атаку отражали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Рязанской, Смоленской, Саратовской,Ульяновской, Тамбовской областях и в Республике Крым.