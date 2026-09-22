В Волжском владелец седана бизнес-класса из-за долгов стал пешеходом

Приставы в Волгоградской области изъяли немецкую иномарку бизнес-класса у жителя Волжского, который задолжал крупную сумму по кредитам. В общей сложности он оказался должен банкам больше 1 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, автовладелец прятал свой седан Audi A6, а деньги на счетах не хранил. Однако приставам удалось найти имущество должника с помощью нового передвижного программного комплекса. Иномарку нашли в Волгограде. Машину изъяли и отправили на ответственное хранение. Если должник не исполнит свои обязательства в ближайшее время, то Audi A6 продадут в счет погашения задолженности.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области