Маляров и машинистов днем с огнем ищут волгоградские работодатели

Общество 22.09.2026 09:08
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22.09.2026 09:08
Востребованность в специалистах рабочих профессий выросла в Волгоградской области. По данным hh.ru, за период с августа 2025 по август 2026 года заметнее всего увеличилось число вакансий для маляров, а также для машинистов. Так, спрос на маляров и штукатуров увеличился с нескольких десятков до более двух сотен.
На втором месте по динамике спроса - профессия машиниста. Спрос на этих специалистов взлетел на 526% — с 0,1 тыс. до 1 тыс., на 361% выросло число предложений для автослесарей и автомехаников — с 59 до 0,2 тыс. вакансий. На 335% увеличилось количество вакансий для кладовщиков — с 0,1 тыс. до 0,4 тыс.
В десятку профессий, в которых особенно нуждаются работодатели, также вошли электромонтажники — +256% новых рабочих мест за год (с 0,1 тыс. до 0,4 тыс. вакансий), водители — +179% (с 0,5 тыс. до 1,5 тыс.), разнорабочие — +124% (с 0,4 тыс. до 0,9 тыс.), врачи — +118% (с 0,1 тыс. до 0,3 тыс.), курьеры — +115% (с 0,1 до 0,3) и операторы производственной линии — +113% (с 70 до 0,1 тыс.).
При этом в топ-10 специальностей с самыми быстрорастущими зарплатами вошли водители, которым готовы платить 215 тыс. рублей, машинисты — 205,6 тыс. рублей, автослесари и автомеханики — 185 тыс. рублей, курьеры — 182 тыс. рублей, а также электромонтажники — 159,1 тыс. рублей.
Фото сгенерировано ИИ
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