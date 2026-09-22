



В посёлке Новый Рогачик Городищенского района возбуждено уголовного дело в отношении местного жителя и его знакомой, которая не достигла совершеннолетнего возраста. Им предъявлено обвинение в краже по предварительному сговору.



Как сообщает СКР по Волгоградской области, в июле текущего года подозреваемый подговорил свою малолетнюю знакомую совершить преступление. Он был осведомлён, что у её опекуна есть на расчётном счету денежные средства. По его указке подросток на проятжении десяти дней использовала расчётный счёт опекуна и расплачивалась финансами в магазинах. Общий ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.



Однако в августе несовершеннолетняя совершила ещё одно преступление. Использовав аккаунт опекуна в мобильном приложении банка, она смогла оформить кредиты на 50 тысяч рублей. Эти деньги также расходовались в личных целях фигурантов уголовного дела на всевозможные покупки.



Сейчас следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений.