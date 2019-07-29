Культура 29.07.2019 13:43
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29.07.2019 13:43
Подрядчикам придется снова зайти на объект культурного наследия, расположенный по адресу: улица Ленина, 25. Как сообщает ИА «Высота 102», после проведенного в рамках подготовки Волгограда к ЧМ-2018 ремонта, муниципальным заказчиком здесь были выявлены различные дефекты.
Например, на двух отреставрированных колоннах обрушилась лепнина, также на ограждениях крыши появились пятна ржавчины. Часть дефектов в рамках гарантийных обязательств подрядная организация уже устранила, за остальные строители возьмутся сразу, как только установится сухая погода.
Дом с башней, расположенный в Центральном районе Волгограда, известный как «масляевский» был построен в 1949 году по проекту архитектора Вадима Масляева. Здание украшено барельефами и лепниной, художественную ценность представляют несколько балконов и, конечно, башня с бельведером. До реставрации башня, декоративные элементы, а также кровля находились в плачевном состоянии.
Согласно проекту, был проведен ремонт наружной части башни, заменены окна, отремонтирована кровля, бельведер и другие элементы. Сегодня съемочной группе ИА «Высота 102» удалось побывать на самом верху дома Масляева и сделать необычные кадры. Подробности - в фоторепортаже.
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