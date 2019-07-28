Расследования

Лжезастройщика осудили в Волгограде за продажу жилья в несуществующем доме

Расследования 28.07.2019 16:00
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28.07.2019 16:00


На два года лишения свободы условно осужден житель Волгограда, который под видом застройщика многоквартирного дома обманул местную жительницу, пожелавшую  улучшить свои жилищные условия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Центрального районного суда Волгограда, подсудимый представился потерпевшей собственником ООО «Мир недвижимости». Преследуя корыстные цели, он сообщил женщине, что собирается построить многоквартирный дом, хотя прекрасно знал, что ООО «Мир недвижимости» не имеет на то никаких разрешительных документов и прав на земельный участок. Тем не менее, он заключил с потерпевшей договор о строительстве жилья, взяв у нее 700 тысяч рублей. Деньги он потратил на свои нужды. Договор, естественно, он исполнять даже не собирался. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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