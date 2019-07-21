Культура

Рекомендовано: читаем книги по культовым сериалам

Культура 21.07.2019 14:23
512 0
21.07.2019 14:23


Речь пойдет о книгах, которые стали основой для популярных сериалов. Подборку для читателей ИА «Высота 102» предоставила сеть книжных магазинов «Читай-город».
1. Рассказ Служанки, 18+ 

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция. Фредова — Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином — Командором — и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире Служанка — всего-навсего сосуд воспроизводства. Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» — убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.

2. Большая маленькая ложь, 16+

Мадлен, веселая, остроумная, страстная, мать троих детей. Она всегда готова прийти на помощь подруге, защитить тех, кого несправедливо обидели, однако ее возмущает, что ее бывший муж с новой женой поселился рядом, а их общая дочь-подросток, больше любит отца, а не мать. Селеста, богатая и ослепительно красивая, мать чудесных мальчиков-близнецов. Их с мужем считают самой счастливой парой в городке. Однако за внешне благополучным фасадом их брака скрывается страшная тайна. Джейн, молодая мать-одиночка, недавно переехала в городок на побережье, а потому ее нередко принимают за няню, а не за мать собственного сына. Близнецы Селесты, младшая дочь Мадлен и сын Джейн учатся в одном подготовительном классе. Селеста и Мадлен опекают Джейн. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии…

3. Игра престолов, 16+

Добро пожаловать в Вестерос, на материк, разделённый на семь королевств. Каждым правит благородный дом, который подчиняется верховному королю. Дом Старков из Винтерфелла, Аррены из Орлиного Гнезда, Ланнинстеры с Утёса Кастерли, Баратеоны из Штормового Предела, Тиррелы, Грейджои, Мартеллы и истреблённый дом Таргариен. Каждый правящий дом мечтает стать главным, каждый наследник или наследница мечтает занять Железный Трон Вестероса. Повествование ведётся от лица представителей разных семей и домов. На их глазах вершатся судьбы всего Вестероса, гибнут их родные и близкие, совершаются подвиги и туже затягивается клубок политических интриг.

4. Зулейха открывает глаза, 16+

Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары.

5. Под куполом, 16+

История о маленьком городке, который настигла большая беда.
Однажды его, вместе со всеми обитателями, накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь будет в городке?
Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не довлеет ни закон, ни страх наказания, - слишком тонкая грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто - нет?

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город».  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
"Мхом обросла": реставраторы "Родины-матери" в Волгограде почистят статую в скафандрах "космонавтов" (ВИДЕО)
25.06.2019 14:35
17280 6
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницы
09.07.2019 17:15
7467 13
Вокруг «Родины-матери» в Волгограде возвели все ярусы строительных лесов
17.07.2019 17:28
7703 4
Культура
17.07.2019 17:28
Культура 17.07.2019 17:28
7703 4 Обсудить

0
Далее
Культура
11.07.2019 12:17
Культура 11.07.2019 12:17
5947 3 Обсудить

0
Далее
Культура
09.07.2019 17:15
Культура 09.07.2019 17:15
7467 13 Обсудить

0
Далее
Культура
08.07.2019 12:05
Культура 08.07.2019 12:05
4328 15 Обсудить

0
Далее
Культура
08.07.2019 09:02
Культура 08.07.2019 09:02
931 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.07.2019 16:33
Культура 03.07.2019 16:33
13842 17 Обсудить

0
Далее
Культура
02.07.2019 21:04
Культура 02.07.2019 21:04
5062 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.07.2019 11:39
Культура 02.07.2019 11:39
1083 8 Обсудить

0
Далее
Культура
26.06.2019 14:25
Культура 26.06.2019 14:25
4165 8 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 14:35
Культура 25.06.2019 14:35
17280 6 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 14:14
Культура 25.06.2019 14:14
2445 8 Обсудить

0
Далее
Культура
25.06.2019 08:15
Культура 25.06.2019 08:15
4876 0 Обсудить

0
Далее
Культура
16.06.2019 14:10
Культура 16.06.2019 14:10
6040 0 Обсудить

0
Далее
Культура
13.06.2019 11:26
Культура 13.06.2019 11:26
7274 13 Обсудить

0
Далее
Культура
12.06.2019 19:46
Культура 12.06.2019 19:46
9978 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:49
Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчествоСмотреть фотографии
14:23
Рекомендовано: читаем книги по культовым сериаламСмотреть фотографии
13:26
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогойСмотреть фотографии
13:07
«Красный Октябрь» искрометно и с небывалым размахом отметил День металлургаСмотреть фотографии
12:47
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобусаСмотреть фотографии
12:28
«8 км в длину и 1 км в ширину»: в Волгоградской области саранчу достанут из-под землиСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублейСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»Смотреть фотографии
07:57
В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллионСмотреть фотографии
06:30
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»Смотреть фотографии
20:14
«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:02
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в КрасноярскеСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигонСмотреть фотографии
12:22
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонкуСмотреть фотографии
12:20
На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам вручили васильковые беретыСмотреть фотографии
12:05
После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через ВолгуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области подросток на легковушке отца сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собойСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области почти слепой иностранец пытался выкупить сограждан у полицииСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: За волгоградский «Красный Октябрь» ответят все виновные Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Миллиард готов заплатить субподрядчику мусорный регоператор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:34
Жителям 9 сел в Волгоградской области снизят плату за мусорСмотреть фотографии
16:48
Четыре человека из Астрахани и Чувашии пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде замминистра промышленности в закрытом режиме провел совещание о развитии ВгТЗСмотреть фотографии
15:28
Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников Cмотреть видео
15:22
Сбербанк стал обладателем престижной дизайнерской премииСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области стали меньше грабить, угонять и вороватьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 