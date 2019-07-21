Рекомендовано: читаем книги по культовым сериалам

Культура 21.07.2019 14:23
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21.07.2019 14:23
Речь пойдет о книгах, которые стали основой для популярных сериалов. Подборку для читателей ИА «Высота 102» предоставила сеть книжных магазинов «Читай-город».
1. Рассказ Служанки, 18+
В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция. Фредова — Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином — Командором — и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире Служанка — всего-навсего сосуд воспроизводства. Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» — убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.
2. Большая маленькая ложь, 16+
Мадлен, веселая, остроумная, страстная, мать троих детей. Она всегда готова прийти на помощь подруге, защитить тех, кого несправедливо обидели, однако ее возмущает, что ее бывший муж с новой женой поселился рядом, а их общая дочь-подросток, больше любит отца, а не мать. Селеста, богатая и ослепительно красивая, мать чудесных мальчиков-близнецов. Их с мужем считают самой счастливой парой в городке. Однако за внешне благополучным фасадом их брака скрывается страшная тайна. Джейн, молодая мать-одиночка, недавно переехала в городок на побережье, а потому ее нередко принимают за няню, а не за мать собственного сына. Близнецы Селесты, младшая дочь Мадлен и сын Джейн учатся в одном подготовительном классе. Селеста и Мадлен опекают Джейн. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии…
3. Игра престолов, 16+
Добро пожаловать в Вестерос, на материк, разделённый на семь королевств. Каждым правит благородный дом, который подчиняется верховному королю. Дом Старков из Винтерфелла, Аррены из Орлиного Гнезда, Ланнинстеры с Утёса Кастерли, Баратеоны из Штормового Предела, Тиррелы, Грейджои, Мартеллы и истреблённый дом Таргариен. Каждый правящий дом мечтает стать главным, каждый наследник или наследница мечтает занять Железный Трон Вестероса. Повествование ведётся от лица представителей разных семей и домов. На их глазах вершатся судьбы всего Вестероса, гибнут их родные и близкие, совершаются подвиги и туже затягивается клубок политических интриг.
4. Зулейха открывает глаза, 16+
Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары.
5. Под куполом, 16+
История о маленьком городке, который настигла большая беда.
Однажды его, вместе со всеми обитателями, накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь будет в городке?
Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не довлеет ни закон, ни страх наказания, - слишком тонкая грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто - нет?
Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город».
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