На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам одели васильковые береты

От Сталинграда - до Великой Победы 20.07.2019 12:20
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20.07.2019 12:20
Торжественная церемония закрытия смены патриотического лагеря-экспедиции «Антитеррор. Вектор мужества» прошла сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, она длилась в регионе больше месяца. Ее участниками стали 75 подростков из Волгограда, Астрахани, Ярославля, Ростова-на-Дону, Таганрога, Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев в возрасте от 8 до 17 лет. Курсанты разделились на четыре отряда «Зенит», «Альфа», «Вектор» и «Вымпел». Под руководством офицеров спецназа они познакомились с азами альпинистской, огневой, тактической и строевой подготовки, изучали топографию, получили навыки оказания первой доврачебной помощи и освоили приемы самообороны. Пообщались курсанты и с ветеранами Великой Отечественной войны.
Сегодня на главной высоте России – Мамаевом кургане ребята услышали напутственные слова от руководителей правоохранительных структур Волгоградской области. Участие в торжественном мероприятии приняли начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Юрий Тупиков, начальник регионального управления МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский. Они вручили курсантам васильковые береты Президентского полка.
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