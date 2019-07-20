От Сталинграда - до Великой Победы

На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам одели васильковые береты

От Сталинграда - до Великой Победы 20.07.2019 12:20
435 0
20.07.2019 12:20


Торжественная церемония закрытия смены патриотического лагеря-экспедиции «Антитеррор. Вектор мужества» прошла сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, она длилась в регионе больше месяца. Ее участниками стали 75 подростков из Волгограда, Астрахани, Ярославля, Ростова-на-Дону, Таганрога, Москвы, Краснодарского и Ставропольского краев в возрасте от 8 до 17 лет. Курсанты разделились на четыре отряда «Зенит», «Альфа», «Вектор» и «Вымпел». Под руководством офицеров спецназа они познакомились с азами альпинистской, огневой, тактической и строевой подготовки, изучали топографию, получили навыки оказания первой доврачебной помощи и освоили приемы самообороны. Пообщались курсанты и с ветеранами Великой Отечественной войны.
Сегодня на главной высоте России – Мамаевом кургане ребята услышали напутственные слова от руководителей правоохранительных структур Волгоградской области. Участие в торжественном мероприятии приняли начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Юрий Тупиков, начальник регионального управления МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский. Они вручили курсантам васильковые береты Президентского полка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
У председателя волгоградской гордумы Андрея Косолапова обнаружился "дар"
17.07.2019 09:38
11605 36
На Мамаевом кургане в Волгограде полицейские зажгли тысячи свечей памяти (ВИДЕО)
21.06.2019 21:58
15349 0
Под Волгоградом прокуроры нашли бесхозные памятники защитникам Сталинграда
07.07.2019 09:41
12516 0
От Сталинграда - до Великой Победы
17.07.2019 09:38
От Сталинграда - до Великой Победы 17.07.2019 09:38
11605 36 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.07.2019 10:02
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2019 10:02
3117 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.07.2019 17:23
От Сталинграда - до Великой Победы 08.07.2019 17:23
13416 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
07.07.2019 09:41
От Сталинграда - до Великой Победы 07.07.2019 09:41
12516 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
21.06.2019 21:58
От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2019 21:58
15349 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
11.06.2019 18:01
От Сталинграда - до Великой Победы 11.06.2019 18:01
5791 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.06.2019 20:14
От Сталинграда - до Великой Победы 10.06.2019 20:14
2712 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.05.2019 12:55
От Сталинграда - до Великой Победы 27.05.2019 12:55
14311 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.05.2019 08:36
От Сталинграда - до Великой Победы 14.05.2019 08:36
8240 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 09:35
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 09:35
7203 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 07:17
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 07:17
4529 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 17:22
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 17:22
12532 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 15:59
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 15:59
2458 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 11:52
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:52
872 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 17:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
8865 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:02
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в КрасноярскеСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигонСмотреть фотографии
12:22
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонкуСмотреть фотографии
12:20
На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам одели васильковые беретыСмотреть фотографии
12:05
После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через ВолгуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области подросток на легковушке сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собойСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области почти слепой иностранец пытался выкупить сограждан у полицииСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: За волгоградский «Красный Октябрь» ответят все виновные Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Миллиард готов заплатить субподрядчику мусорный регоператор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:34
Жителям 9 сел в Волгоградской области снизят плату за мусорСмотреть фотографии
16:48
Четыре человека из Астрахани и Чувашии пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде замминистра промышленности в закрытом режиме провел совещание о развитии ВгТЗСмотреть фотографии
15:28
Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников Cмотреть видео
15:22
Сбербанк стал обладателем престижной дизайнерской премииСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области стали меньше грабить, угонять и вороватьСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области застройщики не раскрыли данных о половине строящихся домовСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде на участке пути скоростного трамвая меняют рельсыСмотреть фотографии
12:38
Битва миллионеров: кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы приоткрывают кошельки Смотреть фотографии
12:12
Билеты на игру волгоградского "Ротора" продают в кредитСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде Центральный роддом №2 заподозрили в денежных поборах Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области администрацию обязали взять на учет бесхозные квартирыСмотреть фотографии
10:56
«35 ножевых»: в Волжском убийцу прохожего посадили на 10 летСмотреть фотографии
10:16
Водитель-новичок из Екатеринбурга попал в ДТП в Волгоградской области, двое в больницеСмотреть фотографии
10:07
Физическое лицо купит «мусорную» компанию со статусом регоператора в Волгоградской области и еще 3 регионах РФ Смотреть фотографии
10:02
Пять человек пострадали в ДТП у торгового центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
Волгоградский «Красный Октябрь» перед Днем металлурга удивил стремительным благоустройством французского сквераСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 