Аналитика

«Высота 102»ТВ: Посреди Волгограда огромная свалка разрастается у всех на виду

Аналитика 18.07.2019 20:01
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18.07.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: разрастание свалки у всех на виду, водители - разгильдяи поражают технадзор ГИБДД, дом-призрак дождался сноса, историческая выставка у Мамаева кургана, и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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