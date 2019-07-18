





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: разрастание свалки у всех на виду, водители - разгильдяи поражают технадзор ГИБДД, дом-призрак дождался сноса, историческая выставка у Мамаева кургана, и другие темы дня.





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