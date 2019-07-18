Расследования

В Волгограде перед судом предстанет пятерка "бутлегеров"

Расследования 18.07.2019 09:58
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18.07.2019 09:58


Пятеро человек, обвиняемых в незаконном обороте контрафактного алкоголя, вскоре предстанут перед судом в Волгограде. Об этом сегодня ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, с декабря 2017 по октябрь прошлого года они торговали поддельным алкоголем на  оптовой базе  в Дзержинском районе.   Ущерб правообладателям   превысил 2,4 миллиона рублей.
“Алкогольное” ОПГ была ликвидирована благодаря совместной работе сотрудников регионального УФСБ России и их коллег из ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело было возбуждено по статьям “Приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции”,  “Незаконный оборот алкогольной продукции без лицензии” и “Незаконное использование средств индивидуализации товаров”.
Расследованием занимались сотрудники  ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.  Свою вину мужчины полностью признали. Дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Волгограда. 

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