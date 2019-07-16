Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской области
Выборы 16.07.2019 11:44
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16.07.2019 11:44
Встречу с потенциальными кандидатами в Совет Федерации от Волгоградской области провел сегодня губернатор региона Андрей Бочаров. Ранее он представил список выбранных им трех кандидатов в сенаторы в областную избирательную комиссию. Как сообщало ИА «Высота 102», предложение представлять исполнительную власть в верхней палате парламента от главы региона получили представители трех важных сфер деятельности - сельского хозяйства, промышленности и социального блока. Это - председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, директор по производству алюминиевого завода Артем Фоминых и председатель Волгоградского отделения паралимпийского комитета России Любовь Васильева. Один из них в сентябре, в случае повторного избрания Андрея Бочарова в губернаторы Волгоградской области, будет делегирован в Совет Федерации, чтобы представлять регион.
Первый, выбранный губернатором Андреем Бочаровым кандидат в сенаторы — председатель Волгоградской областной Думы, первый заместитель войскового атамана Всевеликого войска Донского по региону, в свое время прошедший путь от агронома-семеновода до директора ЗАО «Секачи» Николай Семисотов. До избрания в 2014 году в облдуму Николай Семисотов на протяжении многих лет возглавлял Михайловский муниципальный район, а затем городской округ Михайловка.
Второй кандидат — директор по производству Волгоградского алюминиевого завода, металлург по образованию 36-ти летний Артем Фоминых. Он имеет репутацию перспективного управленца, а свой профессиональный путь начал с работы специалистом-электролизником.
Третьим кандидатом в Совет Федерации губернатор Андрей Бочаров выбрал чемпионку Паралимпийских игр, легкоатлетку Любовь Васильеву. Сегодня она возглавляет Волгоградское региональное отделение паралимпийского комитета России. Любовь Васильева активно защищает интересы детей-сирот, выступает в поддержку детей с особенностями развития.
Сегодня утром в беседе с корр. ИА «Высота 102» губернатор назвал Николая Семисотова, Артема Фоминых и Любовь Васильеву «очень хорошими кандидатами в сенаторы». « Это люди, которые являются профессионалами, любят свою работу. Те направления, которые они представляют, очень важны в следующем этапе работы в рамках реализации проектов развития региона. Уверен, что каждый из этих троих претендентов на должность сенатора способен не только эффективно работать, но и внести свою лепту в развитие Волгоградской области», - сказал Андрей Бочаров.
Выборы губернатора Волгоградской области состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Губернатор избирается на срок 5 лет. Избранный глава региона, согласно закону, должен назначить представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации.
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