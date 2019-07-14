В ДТП с бензовозом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" вспыхнул пожар, есть пострадавший

Происшествия 14.07.2019 11:25
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14.07.2019 11:25
Автоцистерна с топливом и грузовая “ГАЗель” столкнулись на федеральной трассе в Камышинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 16:00 на 471 километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". По предварительным данным, 45-летний водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и врезался в грузовик “Scania” с полуприцепом-цистерной, в которой находилось около 20 тонн автомобильного топлива. При столкновении “ГАЗель” загорелась. Пострадал водитель отечественного грузовика, его госпитализировали.
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