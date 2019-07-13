Не спится субботним утром: в центре Волгограда коммунисты вывели на улицу 100 человек









В настоящее время решение суда обжалуется в Московском областном суде. Коммунисты в разных регионах России периодически выходят на митинги в поддержку своего соратника. Настал черед и Сталинградского обкома.



На удивление, мероприятие собрало несколько десятков человек. В последнее время митинги и пикеты волгоградских коммунистов все чаще оказывались провальными из-за низкой явки участников.

В числе митингующих замечены и первые лица обкома, а также депутаты областной и городской дум от КПРФ.

Сегодня в 10 утра на площади Ленина в Волгограде на митинг вышли около 100 человек. Как сообщает ИА "Высота 102", организатором акции выступил Сталинградский обком КПРФ. Главный лозунг собравшихся:"Руки прочь от Грудинина". Речь идет о коммунисте Павле Грудинине, который оказался в центре судебного скандала. В результате бракоразводного процесса суд вынес решение передать экс-супруге политика 2/3 принадлежавшего ему совхоза. Сам Грудинин считает, что его бывшая избранница вступила в сговор с некими лицами и совершает рейдерский захват его предприятия.