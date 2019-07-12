Аналитика

«Высота 102»ТВ: После выборов в Волгоградской области спикеру-селянину светит портфель сенатора

Аналитика 11.07.2019 20:23
20797 0
11.07.2019 20:23



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: портфель сенатора для спикера, восторг участников международного автопробега, конопля с огурцами, надежда дольщиков и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспредела
13.06.2019 20:36
51109 0
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии
30.06.2019 18:16
46614 20
«На остановке как в духовке»: утомленным солнцем волгоградцам не хватает тени
16.06.2019 18:05
48519 31
Аналитика
10.07.2019 20:00
Аналитика 10.07.2019 20:00
43214 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.07.2019 20:01
Аналитика 09.07.2019 20:01
34863 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 20:03
Аналитика 08.07.2019 20:03
42276 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.07.2019 11:01
Аналитика 08.07.2019 11:01
3225 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.07.2019 20:01
Аналитика 05.07.2019 20:01
40745 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.07.2019 20:14
Аналитика 04.07.2019 20:14
37537 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.07.2019 20:02
Аналитика 03.07.2019 20:02
35451 12 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 20:16
Аналитика 02.07.2019 20:16
29142 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.07.2019 10:41
Аналитика 02.07.2019 10:41
9194 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 20:02
Аналитика 01.07.2019 20:02
40855 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 12:57
Аналитика 01.07.2019 12:57
12034 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 10:47
Аналитика 01.07.2019 10:47
6569 49 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.06.2019 18:16
Аналитика 30.06.2019 18:16
46614 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.06.2019 20:07
Аналитика 28.06.2019 20:07
32607 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.06.2019 20:13
Аналитика 27.06.2019 20:13
40714 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:23
«Высота 102»ТВ: После выборов в Волгоградской области спикеру-селянину светит портфель сенатораСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
В цех волгоградского "Красного Октября" пришли цифровые технологииСмотреть фотографии
17:06
В райцентре Волгоградской области под носом у чиновников в прошлогоднем мусоре поселились крысыСмотреть фотографии
16:13
Прокуроры Волгоградской области подтвердили опасения жителей насчет свалки рядом с притоком ДонаСмотреть фотографии
15:52
Иностранец пострадал в волгоградском автобусе из-за девушки в наушникахСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области обнаружили опасную мольСмотреть фотографии
15:18
Спикеру Волгоградской облдумы Николаю Семисотову предлагают работу в Москве Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде экс-налоговик выслушала приговор за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
14:25
Землю под Дворцом спорта в Волгограде продают за миллион рублейСмотреть фотографии
13:51
Тренера из Волгоградской области будут судить за смерть подростка в детском лагереСмотреть фотографии
12:47
Суд вернул муниципалитету в Волгоградской области скважины и водопроводСмотреть фотографии
12:25
Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
Участники международного автопробега «Зов предков» поразились приему в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Имя нового сенатора от администрации Волгоградской области прозвучит в избиркомеСмотреть фотографии
11:38
Жителей Кемерово и Волгограда будут судить за совместный наркобизнесСмотреть фотографии
11:14
Житель Волжского прятал плантацию конопли среди огурцовСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде три проблемные высотки достроит новый застройщикСмотреть фотографии
10:26
Мыли, красили и белили: к приезду губернатора Волгоградской области Жирновск преобразился
10:21
«Ротор» пустят на «Волгоград Арену» за 29 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:56
Резкое повышение цен на квартиры Волгоград не коснулосьСмотреть фотографии
09:54
В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборникСмотреть фотографии
09:36
Маршрутка перевернулась на дороге в Волжском, есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:32
В «Мишкином лесу», высаженном единороссами Волжского, появился первый «обитатель»Смотреть фотографии
09:15
Поджигателей грузовиков ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:07
В АО «КАУСТИК» впервые проходит практику студентка с необычной для девушки профессиейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поставлена точка в громком деле о заказном убийстве Смотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»Смотреть фотографии
17:14
Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодьяСмотреть фотографии
17:08
Директора частной АЗС в Волгограде будут судить за "припрятанный" НДССмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 