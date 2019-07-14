«По дворам, как по волнам»: в Волгограде после благоустройства провалилась дорога

Аналитика 14.07.2019 19:12
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14.07.2019 19:12
В Волгограде за последние два с половиной года привели в порядок более 140 дворовых территорий. В разных районах города сделали новые дороги, провели освещение, установили детские и спортивные площадки. Горожане рады таким переменам. Но некоторые жители не скрывают разочарования от последствий ремонта. Почему новая дорога в Тракторозаводском районе провалилась после первого дождя, зачем горожане хотят открыть в соцсетях страничку от имени вечной лужи и в какие дворы придет долгожданный ремонт – смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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