В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборник

Происшествия 11.07.2019 09:54
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11.07.2019 09:54
Контейнер для сбора мусора загорелся в многоэтажном доме в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар произошел накануне около пяти часов вечера в 12-этажном доме на улице Химиков. Огонь вспыхнул в мусоросборнике, в пластиковом контейнере для сбора отходов, площадь которого составляла 9 квадратных метров. Расчеты пожарно-спасательной части №32 быстро справились с возгоранием. От огня никто не пострадал. По мнению специалистов МЧС, вероятной причиной пожара стало чье-то неосторожное обращение с огнем. В связи с этим пожарные напоминают о соблюдения необходимости всех правил безопасности. В частности, ни в коем случае нельзя бросать в мусорные ящики и мусоропроводы непотушенные спички, окурки или другие горящие предметы. Это может обернуться большой бедой.
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