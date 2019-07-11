В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборник





Контейнер для сбора мусора загорелся в многоэтажном доме в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар произошел накануне около пяти часов вечера в 12-этажном доме на улице Химиков. Огонь вспыхнул в мусоросборнике, в пластиковом контейнере для сбора отходов, площадь которого составляла 9 квадратных метров. Расчеты пожарно-спасательной части №32 быстро справились с возгоранием. От огня никто не пострадал. По мнению специалистов МЧС, вероятной причиной пожара стало чье-то неосторожное обращение с огнем. В связи с этим пожарные напоминают о соблюдения необходимости всех правил безопасности. В частности, ни в коем случае нельзя бросать в мусорные ящики и мусоропроводы непотушенные спички, окурки или другие горящие предметы. Это может обернуться большой бедой.