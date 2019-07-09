Выборы 09.07.2019 10:29
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09.07.2019 10:29
Видеонаблюдение на избирательных участках в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов облдумы будет стоить бюджету региона 7,2 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, объявлен электронный аукцион на оказание услуг по организации видеонаблюдения, хранении соответствующих видеозаписей при проведении единого дня голосования в этом году. Напомним, выборы главы региона и депутатов областной думы пройдут 8 сентября. Отмечается, что организация видеонаблюдения на избирательных участках будет способствовать прозрачности избирательного процесса. Отметим, что за тем, что будет происходить на избирательных участках в день голосования сможет следить любой пользователь Интернет. Победитель электронного аукциона должен организовать видеонаблюдение в помещениях для голосования не менее 318 избирательных участков и помещениях не менее 46 ТИК, обеспечить трансляцию изображения в режиме реального времени на специальных порталах, а также хранение соответствующих видеозаписей в течение 3 месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов.
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