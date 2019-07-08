Выборы

В списках кандидатов в Волгоградскую облдуму наблюдаются "аномальные явления"

Выборы 08.07.2019 13:12
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08.07.2019 13:12


Немало странностей наблюдается в списках кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы от политических сил. Выдвижение участников выборы завершилось на минувшей неделе – претенденты на мандаты готовят документы на регистрацию в избиркоме, сообщает ИА «Высота 102». Полный перечень выдвиженцев официально пока не опубликован – данные продолжают обновляться. 
Удивила, к примеру, партия «Коммунисты России», о деятельности которой в Волгоградской области слышно только в периоды избирательных кампаний. Больше половины кандидатов в регпарламент  по списку этой организации - временно безработные. Из 60 выдвиженцев партии 33 человека  не имеют работы, еще шестеро – пенсионеры. Среди участников выборов от других политических сил также встречаются свободные от уз с работодателями граждане, но их единицы. При этом подавляющее большинство кандидатов от «Коммунистов России» - жители других регионов России (Северной Осетии, Краснодарского края, Московской, Липецкой областей, Татарстана и др.).  Среди безработных волгоградцев, выдвинутых в заксобрание региона от данной партии,  оказался Владимир Корецкий - бывший владелец объектов, расположенных на набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда. По требованию прокуратуры  суд  два года назад истребовал из незаконного владения  у бизнесмена почти два десятка объектов.  Вместе с собственностью Корецкий, по всей видимости, потерял и статус коммерсанта. 
Список кандидатов в облдуму от КПРФ возглавляет первый секретарь  Сталинградского обкома КПРФ Тамара Головачева. Среди выдвиженцев  по списку компартии – три бывших и действующих депутата городского или областного уровня. Это экс-депутат Волгоградской гордумы Валерий Могильный и двое нынешних члена фракции КПРФ в регпарламенте - Евгений Шаманаев и Алексей Буров, который параллельно выдвинут коммунистами кандидатом в губернаторы региона.
Реготделение ЛДПР, которое накануне предвыборной кампании сотрясали внутрипартийные скандалы, отправила на выборы двух бывших депутатов Волгоградской гордумы. Это Олег Милюков, который являлся народным избранником с 2013 по 2018 годы, и Алексей Пшеничный. Последний успел посидеть в кресле «слуги народа» меньше месяца. Либерал-демократ избрался в представительное собрание города-героя в сентябре прошлого года и спустя всего три недели отказался от мандата в пользу успешного бизнесмена Виталия Кривошеева. Пшеничный, ныне – безработный, за свою жизнь неудачно баллотировался на различные выборные должности около 40 раз.
«Справедливую Россию» на выборы в облдумы ведет лидер реготделения партии Дмитрий Калашников. Известных общественности выдвиженце в числе списочников «СР» практически не наблюдается, за исключением городского депутата Сергея Шилина и Сергея Попова. Последний недавно покинул пост координатора реготделения ЛДПР и оперативно перебежал  к «Справедливой России», членом которой когда-то являлся.
Также своих кандидатов в депутаты облдумы, наряду с «Единой Россией», выдвинули партии «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за справедливость».
От сбора подписей на выборах в облдуму освобождены пять партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Остальным политическим силам нужно предоставить в избирком 0,5% подписей от  общего количества избирателей региона или 9274 подписи. Документы на регистрацию кандидатов партии обязаны подать с 4 по 24 июля. Для регистрации кандидатов-одномандатников  требуется собрать 3% подписей избирателей округа.

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