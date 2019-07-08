Три человека пострадали и более 100 эвакуированы из горящего общежития в Волгоградской области





Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в Камышине, сообщает ИА “Высота 102”. По сведениям, полученным в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в общежитии по адресу 11 квартал дом №2, поступил в 00:19. На место выехали пожарные расчеты. Огонь охватил площадь более 79 кв.м.

Из здания эвакуировали около 120 человек. По данным экстренных служб, угарным газом надышался трехлетний ребенок. По предварительным сведениям, также пострадали женщина и мужчина. Огонь потушили в 03:30.

На месте работали несколько десятков экипажей полиции - обеспечивали безопасность и организовывали проезд спецтранспорта.



