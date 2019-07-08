



Сегодня волгоградский «Ротор» в Курске одержал разгромную победу над «Авангардом». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на трансляцию матча, в первом тайме соперники волгоградцев остались в меньшинстве. Звездой матча стал новый футболист Игорь Горбунов. Сначала он в середине первого тайма"заработал" для соперника удаление, в результате команда «Ротора» воспользовалась численным преимуществом. И Игорь Горбунов открыл счет – 1:0. Во втором тайме волгоградцы увеличили счет – дубль оформил все тот же Игорь Горбунов. А на 79-й минуте в составе Ротора отличился вышедший на замену хавбек Владимир Лобкарёв - он реализовал пенальти. Матч закончился под ливень и некоторые болельщики стали покидать стадион до окончания игры.

Полузащитник Игорь Горбунов – новый игрок волгоградского «Ротора», контракт с ним был подписан в июне этого года. Прошлый сезон он провел в ФК "Сочи".

Следующую игру "Ротор" проведет с "Текстильщиком" из Иваново на "Волгоград Арене" 13 июля в 19-00.



